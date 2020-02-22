Наша хоккейная команда «Барсы» 2005–2006 годов рождения прошла в финал на региональном этапе соревнований «Золотая шайба» и теперь будет представлять нашу область на финальном этапе.
Всего в соревнованиях примут участие 64 команды, которые вышли в финал в своих регионах. Игры будут проходить с 25 февраля по 2 марта в городе Сочи.
Ребята, родители и тренерский состав выражают бесконечные слова благодарности Александру Китаеву и администрации города за финансовую помощь
Пожелаем команде удачи, воли к победе, здоровья и красивых игр!
«Барсы» будут представлять нашу область на всероссийском финальном этапе соревнований «Золотая шайба»
22 февраля 2020, 23:26