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Информационный сайт города Гусева

Гусевские «Барсы» взяли 11 место на всероссийских соревнованиях «Золотая шайба»

6 марта 2020, 22:34
На финальном этапе всероссийских соревнований «Золотая шайба» в группе за 9-10 место гусевская хоккейная команда «Барсы» 2005–2006 годов рождения проиграла по буллитам 3:4 команде «Полюс» из Приморского края, попав тем самым в группу 11-12 места.

Последнюю игру наши ребята выиграли с разгромным счётом 11:1 у команды «Нефтехимсервис» из Кемеровской области, заняв тем самым одиннадцатое место во всероссийский финальных соревнованиях «Золотая шайба».

Наша команда проявила себя очень достойно. В общем зачете по количеству пропущенных шайб ребята заняли пятое место. Благодаря упорной борьбе и командному духу, каждому сопернику было очень нелегко.

Для хоккейной команды «Барсы» 2005–2006 годов рождения участие в «Золотой шайбе» было последним в связи с возрастными ограничениями соревнований. Будем надеяться, что младшим «Барсам» ещё не раз удастся попасть на финальный этап этих соревнований и показать хорошие результаты.

Родители выражают благодарность ребятам и тренерам: Ощинскому Богдану Валерьевичу и Таранову Андрею Евгеньевичу за проделанную работу! Спасибо от команды Александру Китаеву и администрации города за помощь в организации поездки и всем тем, кто болел и поддерживал!
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