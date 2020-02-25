Сегодня, 25 февраля, в рамках финального этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба» гусевская команда «Барсы» 2005–2006 годов рождения встретилась с командой «Илеть» из республики Марий Эл. Наши ребята обыграли соперников со счётом 2:5.
Впереди у нашей команды ещё две игры в своей подгруппе для выхода в следующий этап финальных соревнований.
Напомним, всего в соревнованиях примут участие 64 команды, которые вышли в финал в своих регионах. Игры будут проходить с 25 февраля по 2 марта в городе Сочи.
Поздравляем команду «Барсы» и желаем дальнейших побед.
«Барсы» выиграли первую игру на финальном этапе соревнований «Золотая шайба»
25 февраля 2020, 17:28