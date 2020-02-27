«ГазМяс» — чемпион первенства по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»

26 февраля 2020 года на мини-стадионе МОУ «СОШ № 5» города Гусева прошёл заключительный матч II Открытого первенства МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Гусевская ночная лига». Об этом рассказывает в сообщество Гусевского футбольного клуба.
Матч между командами «ГазМяс» (Гусев) и «Молодежка» (Черняховск) определил победителя первенства. Борьба выдалась напряженной: команда Гусева уступала после первого тайма со счетом 1:2, но все-таки одержала победу со счетом 9:6.
1 место — команда «ГазМяс» г. Гусева
2 место — «Молодежка», г. Черняховск
3 место — «Русь» пос. Ольховатка.
Поздравляем победителей и призеров II Открытого первенства МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Гусевская ночная лига»!
Организаторы первенства выражают благодарность всем участникам соревнований.