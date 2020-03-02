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Гусевская команда взяла первое место в зональном этапе спартакиады по баскетболу

2 марта 2020, 13:06
Гусевская команда взяла первое место в зональном этапе спартакиады по баскетболу
В воскресенье, 1 марта, прошёл зональный этап Спартакиады МО «Калининградская область» по баскетболу среди мужских команд, в котором приняли участие 4 муниципалитета: Нестеров, Черняховск, Озёрск и Гусев.

Команда Гусева заняла первое место! Поздравляем!

2 место — Нестеров
3 место — Озёрск
4 место — Черняховск

Полуфинал пройдёт в МАУ «ФОК им. Евгения Попова» 14 и 15 марта в 10:00.

Приходите поддержать команды!
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