В воскресенье, 1 марта, прошёл зональный этап Спартакиады МО «Калининградская область» по баскетболу среди мужских команд, в котором приняли участие 4 муниципалитета: Нестеров, Черняховск, Озёрск и Гусев.
Команда Гусева заняла первое место! Поздравляем!
2 место — Нестеров
3 место — Озёрск
4 место — Черняховск
Полуфинал пройдёт в МАУ «ФОК им. Евгения Попова» 14 и 15 марта в 10:00.
Приходите поддержать команды!
Гусевская команда взяла первое место в зональном этапе спартакиады по баскетболу
2 марта 2020, 13:06