Гусевская команда взяла первое место в зональном этапе спартакиады по баскетболу 2 марта 2020, 13:06

В воскресенье, 1 марта, прошёл зональный этап Спартакиады МО «Калининградская область» по баскетболу среди мужских команд, в котором приняли участие 4 муниципалитета: Нестеров, Черняховск, Озёрск и Гусев.



Команда Гусева заняла первое место! Поздравляем!



2 место — Нестеров

3 место — Озёрск

4 место — Черняховск



Полуфинал пройдёт в МАУ «ФОК им. Евгения Попова» 14 и 15 марта в 10:00.



Приходите поддержать команды!