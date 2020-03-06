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В Гусеве прошли соревнования по настольным играм среди пожилых людей

6 марта 2020, 17:42
В Гусеве прошли соревнования по настольным играм среди пожилых людей
Сегодня, 6 марта, состоялись соревнования МО «Гусевский городской округ» по настольных играм среди лиц пожилого возраста. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Участникам предстояло сыграть в интересные игры: «Джаколло», в которой сочетается особенности боулинга, керлинга и бильярда, а также в игру в древнерусском стиле «Матрешки».

Итоги турнира по настольным играм среди лиц пожилого возраста:

Клуб Бархатный сезон
1 место — Поддуева Галина
2 место — Сивак Валентина
3 место — Ховрина Галина

Клуб Надежда
1 место — Филиппова Мария
2 место — Козырева Раиса
3 место — Микалайчук Анастасия

Поздравляем всех участников турнира с достигнутыми результатами!
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