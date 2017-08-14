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В рамках Дня физкультурника в Гусеве прошло награждение спортсменов выполнивших нормативы ГТО

14 август 2017, 10:52
В рамках Дня физкультурника в Гусеве прошло награждение спортсменов выполнивших нормативы ГТО
12 августа в городе Гусеве в рамках празднования «Дня физкультурника» прошло награждение гусевских спортсменов выполнивших нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Золотой знак отличия ГТО Министерства спорта России получили:

  • Гаврилова Татьяна Владимировна
  • Карасев Дмитрий Сергеевич
  • Золотарев Александр Владимирович
  • Романова Ирина Александровна
  • Струков Евгений Вячеславович
Теги: гто День физкультурника
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Гость Спортсмен
# 1Гость Спортсмен
И это всё, что смогли спортивные чиновники сделать на День физкультурника? В Черняке и вечер был для спортсменов, и двухдневная спортакиада на озере Виштынец. А у нас на кухне газ...
Вчера, 12:44   ЦитироватьОтветить6
Каламбус
# 2Каламбус
Дима молодец! Сам тоже сдал норму)) Когда это делает руководитель, это круто! Костян, бери пример))
Вчера, 14:36   ЦитироватьОтветить1
Главное
# 3Главное
Главное - не участие, главное - в кадр попасть!
Вчера, 16:13   ЦитироватьОтветить1
Она
# 4Она
Цитата: Главное
Главное - не участие, главное - в кадр попасть!

А это вы про "начальника" культуры нашего города Нельку из Михайловки? Она в объектив фото и видеокамер как только уведет, старается втиснуться и дочуру свою впихнуть. Недавно впереди Алиханова бежала, когда он у нас с визитом был, распихивая локтями даже глав администрации! Учитесь, как подобострастно себя надо преподносить!
Вчера, 16:41   ЦитироватьОтветить2
Гость виктор
# 5Гость виктор
объяснить бы этим людям кто в этот день должен быть в кадрах
Вчера, 18:28   ЦитироватьОтветить2
Горожанин
# 6Горожанин
И что, в нашем городе только 5 человек готовы к труду и обороне?

Да, какие раньше были шикарные спортивные праздники на стадионе, турниры практически по всем видам спорта, пол- города собиралось, а теперь лишь бы пропиариться, да бабок себе в карман побольше напихать, обмельчали люди совсем!
Вчера, 19:11   ЦитироватьОтветить2
Юрий Чайка
# 7Юрий Чайка
Цитата: Каламбус
Дима молодец! Сам тоже сдал норму)) Когда это делает руководитель, это круто! Костян, бери пример))


Да Дима то молодец, без претензий. А по жулику главному гусевскому, то ему советовать не стоит! Самсонов итак знает где его место.... Прокуратура все слёзы уже выплакала...Весь ГУСЕВ В КУРСЕ....
Вчера, 22:37   ЦитироватьОтветить0

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