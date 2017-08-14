В рамках Дня физкультурника в Гусеве прошло награждение спортсменов выполнивших нормативы ГТО
14 август 2017, 10:52
12 августа в городе Гусеве в рамках празднования «Дня физкультурника» прошло награждение гусевских спортсменов выполнивших нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.гто День физкультурника
Золотой знак отличия ГТО Министерства спорта России получили:
Золотой знак отличия ГТО Министерства спорта России получили:
- Гаврилова Татьяна Владимировна
- Карасев Дмитрий Сергеевич
- Золотарев Александр Владимирович
- Романова Ирина Александровна
- Струков Евгений Вячеславович
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