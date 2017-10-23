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В Гусеве прошло Первенство области по боксу среди обучающихся образовательных организаций

23 октябрь 2017, 19:10
В Гусеве прошло Первенство области по боксу среди обучающихся образовательных организаций
С 19 по 21 октября в Гусевской Школе бокса проходило Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу среди обучающихся образовательных организаций. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Первенство было посвящено памяти Заслуженного тренера РСФСР Александра Сорокина, который воспитал выдающихся спортсменов - Мастеров спорта СССР.

В финале встречались 37 пар боксеров из городов Гусева, Черняховска, Калининграда, Советска, Немана, Балтийска, Зеленоградска и посёлков Ясная Поляна и Прибрежный.

Наши спортсмены показали хорошие результаты, 8 из них заняли первые места.

В возрастной категории 2001-2002 года рождения победителями стали:
- Даниил Михайлов;
- Артем Деменьтев;
- Владимир Петрухин;
- Александр Шмидт.

Среди спортсменов 2005-2006 года рождения лучшими стали:
- Даниил Романенков;
- Сергей Мирошников;
- Дмитрий Агафонов;
- Андрей Пилипенко.

Поздравляем наших ребят!
Теги: бокс соревнование
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