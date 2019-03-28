/ / / Гусевский суд остановил планы предпринимателей застроить центр Гусева

Гусевский городской суд удовлетворил иск муниципальной администрации о выкупе двух земельных участков на центральной площади города, где планировалось построить многофункциональный комплекс, включающий офисные, гостиничные и торговые объекты. Участки принадлежали Ольге Марковой.
Как пишет Rugrad.eu, если решение суда вступит в силу, участки будут использованы муниципальными властями для расширения проезжей части, стоянки автомобилей и благоустройства.
Ранее сообщалось, что администрация Гусева выиграла во всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города», получив федеральное финансирование на благоустройство центральной площади Гусева. Муниципальные власти предполагали выкупить земельные участки на площади у двух собственников — Ольги Марковой и ООО «Березка-комплекс», аффилированного с бывшим вице-премьером по внутренней политике Александром Егорычевым, работавшим в правительстве Цуканова. После победы в конкурсе, планы собственников изменились: они заявили о намерении застроить часть площади, что требовало изменений проекта благоустройство и ставило местные власти в затруднительную позицию перед организатором конкурса Минстроем РФ. В итоге администрации Гусева пришлось обратиться в суд, чтобы принудить Маркову продать участки и реализовать проект благоустройства.
На выкупе земельных участков Марковой удалось заработать около 6 млн руб.: в 2008 году она приобрела их у администрации Гусева за 2,1 млн руб., суд назначил компенсацию в 8 млн руб. Опрошенные риэлторы указывали на заниженный характер сделки: по их оценкам, в 2008 году эта земля могла стоить в 5 раз дороже.
Как следует из судебного решения, Ольга Маркова требовала компенсацию в 21,3 млн руб., включив в нее упущенную выгоду от строительства многофункционального комплекса в размере 13,3 млн руб. Однако суд счел недоказанным намерения Марковой получить выгоду от строительства: участки на площади не использовались около 10 лет, а планы по строительству не были согласованы с местной администрацией.
Изначально администрация была готова заплатить 3,4 млн руб., основываясь на оценке земельных участков, которую провело ООО «Независимый центр «Балтэкспертиза»». Маркова не согласилась с такой оценкой, суд назначил новую оценку. ООО «Региональный центр «Эксперт-Оценка» поднял стоимость земельных участков до 8 млн руб. Эту сумму суд постановил выплатить Ольге Марковой из бюджета Гусева.
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