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Информационный сайт города Гусева

Гусевский суд остановил планы предпринимателей застроить центр Гусева

28 марта 2019, 16:19
Гусевский суд остановил планы предпринимателей застроить центр Гусева
Гусевский городской суд удовлетворил иск муниципальной администрации о выкупе двух земельных участков на центральной площади города, где планировалось построить многофункциональный комплекс, включающий офисные, гостиничные и торговые объекты. Участки принадлежали Ольге Марковой.

Как пишет Rugrad.eu, если решение суда вступит в силу, участки будут использованы муниципальными властями для расширения проезжей части, стоянки автомобилей и благоустройства.

Ранее сообщалось, что администрация Гусева выиграла во всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города», получив федеральное финансирование на благоустройство центральной площади Гусева. Муниципальные власти предполагали выкупить земельные участки на площади у двух собственников — Ольги Марковой и ООО «Березка-комплекс», аффилированного с бывшим вице-премьером по внутренней политике Александром Егорычевым, работавшим в правительстве Цуканова. После победы в конкурсе, планы собственников изменились: они заявили о намерении застроить часть площади, что требовало изменений проекта благоустройство и ставило местные власти в затруднительную позицию перед организатором конкурса Минстроем РФ. В итоге администрации Гусева пришлось обратиться в суд, чтобы принудить Маркову продать участки и реализовать проект благоустройства.

На выкупе земельных участков Марковой удалось заработать около 6 млн руб.: в 2008 году она приобрела их у администрации Гусева за 2,1 млн руб., суд назначил компенсацию в 8 млн руб. Опрошенные риэлторы указывали на заниженный характер сделки: по их оценкам, в 2008 году эта земля могла стоить в 5 раз дороже.

Как следует из судебного решения, Ольга Маркова требовала компенсацию в 21,3 млн руб., включив в нее упущенную выгоду от строительства многофункционального комплекса в размере 13,3 млн руб. Однако суд счел недоказанным намерения Марковой получить выгоду от строительства: участки на площади не использовались около 10 лет, а планы по строительству не были согласованы с местной администрацией.

Изначально администрация была готова заплатить 3,4 млн руб., основываясь на оценке земельных участков, которую провело ООО «Независимый центр «Балтэкспертиза»». Маркова не согласилась с такой оценкой, суд назначил новую оценку. ООО «Региональный центр «Эксперт-Оценка» поднял стоимость земельных участков до 8 млн руб. Эту сумму суд постановил выплатить Ольге Марковой из бюджета Гусева.
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Е
# 1ЕдиРаст
Пауки в банке. Ха-ха-ха.
Сегодня, 16:45   ЦитироватьОтветить
10
П
# 2Протуберанец
Какого лешего им вообще продавали эти земельные участки в центре города? Сильно вырученные деньги помогли администрации? Так по прошествии 10 лет ещё и в "минусах" оказались, оплачивая коммерсам бюджетные (наши с вами налоги) деньги. Изначально было понятно, что там строить никто ничего не собирался, кишка тонка тогда (да и сейчас тоже) у них была, как финансово, так и мотивировочно. Питер вон, дом рядом построил (финансы позволяли), так еле реализовал квартиры. Одним словом, у кого деньги власть, разрулит любую мутную тему. Так и живём. 

Верх цинизма со стороны собственников земельных участков. Мало того, что приобрели их (участки) за копейки, так теперь решили по прошествии более 10 лет под шумок и нулевом вложении по обустройству прилегающей территории впиндюрить дома под жилье и офисы. Когда же вы уже насытитесь. В завещании пропишите, чтоб вас на площади под вашими домами похоронили. 
Сегодня, 16:59   ЦитироватьОтветить
70
т
# 3так
Даже не знаю,радоваться или плакать ,вроде и хорошо, что суд остановил этот беспредел,но ведь эти твари, всё равно получат деньги не малые, за аферы прокрученные ранее((((
Сегодня, 17:44   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 4Гость Олег
Пора уже наверно СКР вмешаться 

Сегодня, 17:55   ЦитироватьОтветить
10
л
# 5лох
 когда уже их всех пересажают.......






...
Сегодня, 17:58   ЦитироватьОтветить
10

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