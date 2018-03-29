Стройцентр
/ / / Мероприятия на территории Гусевского городского округа в апреле 2018 года
Информационный сайт города Гусева

Мероприятия на территории Гусевского городского округа в апреле 2018 года

29 марта 2018, 19:32
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в апреле 2018 года
Предлагаем вам ознакомиться с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в апреле 2018 года.

Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.

1 апреля в 10.00 — Зональный этап Спартакиады МО Калининградской области по мини-футболу
Физкультурно-оздоровительный комплекс

1 апреля в 10.00 — Областные сельские игры по борьбе самбо среди юношей 2001–2009 гг. р.
пос. Железнодорожный

1 апреля с 10.30 до 18.00 — Открытые соревнования по фигурному катанию «Весенние ласточки»
Физкультурно-оздоровительный комплекс

3 апреля в 16.00 — Акция «Международный День счастья»
Социально-реабилитационный центр

3 апреля в 8.00 — День Донора
Поликлиника ЦРБ, кабинет № 9

10 и 11 апреля в 16.00 — Муниципальный этап областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» по легкой атлетике (1, 2 группы)
МАОУ СОШ № 3

12 и 13 апреля в 16.00 — Муниципальный этап областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные состязания», многоборье (1 группа)
МАОУ СОШ № 3

12 апреля в течение дня — Акция ко Дню космонавтики «Космос поразительный и загадочный»
Гусевское библиотечное объединение

15 апреля с 11.00 до 17.00 — Проведение Всероссийской акции «Культурный минимум»
Гусевский историко-краеведческий музей

17. 04.2018 в 18.30 — Муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда»
Городской дом культуры

19 апреля в 18.00 — Акция «Библионочь -2018»
Гусевское библиотечное объединение

19 апреля в 15.00 — Турнир МО «Гусевский городской округ» по дартсу среди инвалидов
Центр реабилитации

С 19 до 21 апреля в 15.00 — Муниципальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Физкультурно-оздоровительный комплекс

20 апреля в 12.00 — Соревнования по плаванию среди юношей и девушек 2000 г. р. и моложе «Кубок малых городов Янтарного края»
Физкультурно-оздоровительный комплекс

21 апреля в 11.00 — Спартакиада МО «Гусевский городской округ» по настольному теннису среди территориальных отделов
пос. Калининское

24 апреля в 15.00 — Фестиваль КВН «Против коррупции»
Городской дом культуры

26 апреля — Торжественное мероприятие, посвящённое 32 — годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
Аллея Славы

27 апреля в 15.00 — Первенство МАУ «Спортивная школа г. Гусева» по плаванию среди юношей и девушек 2000 г. р. и моложе
Физкультурно-оздоровительный комплекс

28 апреля в 18.00 — Финал Лиги КВН
Городской дом культуры

28 апреля в 18.00 — Отчётный концерт ДШИ
Гусевская детская школа искусств
244 просмотра   |   2 комментария
0
Другие новости по теме
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2018 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2018 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2018 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2018 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2017 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2017 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре
Гость Евгения
# 1Гость Евгения
+ 1 апреля соревнования по фигурному катанию в ФОК
Вчера, 19:50   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 2Admin
Цитата: Гость Евгения
+ 1 апреля соревнования по фигурному катанию в ФОК

Спасибо. Дополнил.
Вчера, 20:08   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»