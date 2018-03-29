Мероприятия на территории Гусевского городского округа в апреле 2018 года

29 марта 2018, 19:32

Предлагаем вам ознакомиться с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в апреле 2018 года.



Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.



1 апреля в 10.00 — Зональный этап Спартакиады МО Калининградской области по мини-футболу

Физкультурно-оздоровительный комплекс



1 апреля в 10.00 — Областные сельские игры по борьбе самбо среди юношей 2001–2009 гг. р.

пос. Железнодорожный



1 апреля с 10.30 до 18.00 — Открытые соревнования по фигурному катанию «Весенние ласточки»

Физкультурно-оздоровительный комплекс



3 апреля в 16.00 — Акция «Международный День счастья»

Социально-реабилитационный центр



3 апреля в 8.00 — День Донора

Поликлиника ЦРБ, кабинет № 9



10 и 11 апреля в 16.00 — Муниципальный этап областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» по легкой атлетике (1, 2 группы)

МАОУ СОШ № 3



12 и 13 апреля в 16.00 — Муниципальный этап областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные состязания», многоборье (1 группа)

МАОУ СОШ № 3



12 апреля в течение дня — Акция ко Дню космонавтики «Космос поразительный и загадочный»

Гусевское библиотечное объединение



15 апреля с 11.00 до 17.00 — Проведение Всероссийской акции «Культурный минимум»

Гусевский историко-краеведческий музей



17. 04.2018 в 18.30 — Муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда»

Городской дом культуры



19 апреля в 18.00 — Акция «Библионочь -2018»

Гусевское библиотечное объединение



19 апреля в 15.00 — Турнир МО «Гусевский городской округ» по дартсу среди инвалидов

Центр реабилитации



С 19 до 21 апреля в 15.00 — Муниципальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

Физкультурно-оздоровительный комплекс



20 апреля в 12.00 — Соревнования по плаванию среди юношей и девушек 2000 г. р. и моложе «Кубок малых городов Янтарного края»

Физкультурно-оздоровительный комплекс



21 апреля в 11.00 — Спартакиада МО «Гусевский городской округ» по настольному теннису среди территориальных отделов

пос. Калининское



24 апреля в 15.00 — Фестиваль КВН «Против коррупции»

Городской дом культуры



26 апреля — Торжественное мероприятие, посвящённое 32 — годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Аллея Славы



27 апреля в 15.00 — Первенство МАУ «Спортивная школа г. Гусева» по плаванию среди юношей и девушек 2000 г. р. и моложе

Физкультурно-оздоровительный комплекс



28 апреля в 18.00 — Финал Лиги КВН

Городской дом культуры



28 апреля в 18.00 — Отчётный концерт ДШИ

Гусевская детская школа искусств

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