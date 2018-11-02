/ / / Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2018 года

Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в ноябре 2018 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
С 1 по 5 ноября в течение дня — Выставка-экскурс «В единстве народов — вся сила России»
Центральная библиотека
С 1 по 18 ноября в течение дня — Выставка-настроение «Цветы — великий дар природы»
Центральная библиотека
С 1 по 26 ноября — I Международный конкурс-выставка «Пространство акварели»
Гусевская детская школа искусств
С 1 по 30 ноября в течение дня — Выставка-беседа «Говорит и показывает книга»
Центральная библиотека
С 1 по 30 ноября в течение дня — Акция «Синичкин день»
Центральная библиотека
С 1 по 30 ноября в течение дня — Выставка-предупреждение «Скажи терроризму — НЕТ»
Центральная библиотека
С 1 по 30 ноября в течение дня — Выставка печатных и аудиокниг к Международному дню слепых «Книги, которые можно послушать»
Центральная детская библиотека
С 1 по 30 ноября в течение дня — Выставка-рекомендация по книгам детективной серии «Черный котенок» ко Дню черной кошки «Загадочная и очень черная»
Центральная детская библиотека
С 1 по 30 ноября в течение дня — Выставка — предупреждение к Международному дню отказа от курения «Книга и газета вместо сигареты»
Центральная детская библиотека
С 1 по 30 ноября в течение дня — Выставка-информация к международному дню толерантности «Мы живем в одном мире»
Центральная детская библиотека
С 1 по 30 ноября в течение дня — Выставка-обзор «Бестселлеры наших дней»
Центральная детская библиотека
С 1 по 30 ноября в течение дня — Выставка-беседа «Терроризм как общая беда»
Центральная библиотека
С 1 по 30 ноября — Выставка «Графика»
Гусевская детская школа искусств
С 1 по 30 ноября — Выставка «Листопад»
Гусевская детская школа искусств
2 ноября в 12.00 — Торжественные проводы призывников
Войсковая часть 90151
2 ноября в 19.00 — Открытие выставки крестьянского костюма и предметов быта XIX–XX века «ВЕЩИЧКА» (г. Калининград)
Гусевский историко-краеведческий музей
2 ноября в 19.00 — Ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств»
Гусевский историко-краеведческий музей
3 ноября в 10.00 — Осенняя акция «Мы любим свой город»
2 ноября в 19.00 — Открытие выставки «Творчество Калининградского художника А. М. Балабаева из фондов Музея изобразительных искусств» (г. Калининград)
Гусевский историко-краеведческий музей
3 ноября с 10.30 — Турнир МО «Гусевский городской округ» по гиревому спорту
Школа бокса
3 ноября в течение дня — День информации «День единения народов»
Центральная библиотека
3 ноября в течение дня — Исторический час у книжной выставки «Дружный народ — крепкая держава»
Центральная детская библиотека
3 ноября в 11.00 — Игровая программа «Что читали наши мамы»
Центральная детская библиотека
3 ноября 17:00 — Актерский тренинг (12+)
Арт-пространство Артика (ул. Тимирязева, 8)
3 ноября в 18.00 — Совместная концертная программа учащихся ДШИ и духового оркестра Гусевского гарнизона, посвящённая празднованию Дня народного единства
Гусевская детская школа искусств
4 ноября 17:00 — Игротека: настольные, салонные, видео игры (12+)
Арт-пространство Артика (ул. Тимирязева, 8)
4 ноября в 19.00 — Музыкальный вечер «Души прекрасные порывы» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»
Гусевская детская школа искусств
4 ноября в 11.00 — Молодежная акция, посвященная Дню народного единства, торжественное вручение паспортов
Конференц-зал городской администрации
4 ноября в 12.00 — Праздничный концерт «Мы все едины и мы непобедимы», посвящённый Дню народного единства
Городской дом культуры
6 ноября 11.00 — Виртуальная экскурсия ко Дню создания национального парка Куршская коса «Природа. Экология. Литература»
Центральная детская библиотека
С 6 по 9 ноября в 16.00 — Запись рубрики «свободный английский» для ЁЖ-ТВ
Гусевский историко-краеведческий музей
С 6 ноября — Выставка «Акварель» — копии работ с городской выставки «Ода городу»
Гусевская детская школа искусств
7 ноября в 18.30 — концертная программа «Я люблю тебя, жизнь!», посвященная памяти Народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона в исполнении Концертного духового оркестра и солистов Калининградской областной филармонии
Городской дом культуры
8 ноября в 17.00 — Общешкольный ученический семинар на тему: «Мы эту землю Родиной зовём»
Гусевская детская школа искусств
9 ноября в 19.00 — Открытие фотовыставки Ingrida Mockutė-Pocienė «Мутабор» (Литва)
Гусевский историко-краеведческий музей
10 ноября в 11.00 — Познавательное занятие к 160-летию со дня рождения «Сказка о сказке и другие сказки Сельмы Лагерлёф»
Центральная детская библиотека
С 12 по 13 ноября В течение дня — Выставка-информация «Чтение в любом формате для людей с проблемами зрения»
Центральная библиотека
13 ноября — Беседа с родителями «Как воспитать толерантного человека?»
Социально — реабилитационное отделение, ул. Московская, 62
С 14 по 16 ноября — Просмотр фильмов с последующим обсуждением вопросов воспитания межэтнической терпимости в рамках мероприятий ко Дню толерантности
Социально — реабилитационное отделение, ул. Московская, 62
С 15 по 20 ноября в течение дня — Выставка-диалог «Толерантность: искусство жить вместе»
Центральная библиотека
С 15 по 21 ноября в течение дня — Выставка-информация «Правовая грамота»
Центральная детская библиотека
15 ноября в 14.30 — Турнир МО «Гусевский городской округ» по бочче среди инвалидов
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
16 ноября в 15.00 — Первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по плаванию среди мальчиков и девочек 2010–2011 гг. р.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
16 ноября в течение дня — День идей «С Днём рождения, Дед Мороз!»
Центральная детская библиотека
17 ноября в 11.00 — Игровая программа к Международному дню домашних животных «Самый лучший друг»
Центральная детская библиотека
17 ноября время уточняется — Областной фестиваль ВИА
Городской дом культуры
С 19 по 30 ноября в течение дня — Книжно-иллюстративная выставка «Быть, матерью завидней доли нет»
Центральная библиотека
20 ноября в 13.00 — Мультимедийная презентация «20 ноября — Всемирный день прав ребенка»
Центральная детская библиотека
С 20 по 22 ноября — Президентские спортивные игры по баскетболу среди юношей и девушек
Школа № 3
С 21 по 23 ноября — Мультимедийный урок нравственности «Мама любимая, нежная, милая»
Центральная детская библиотека
23 ноября — Мероприятие, посвященное международному Дню матери с детьми-инвалидами и взрослыми инвалидами
Социально-реабилитационное отделение, ул. Московская, 62
23 ноября в 15.00 — Первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по плаванию среди мальчиков и девочек 2009 г. р. и старше
Физкультурно-оздоровительный комплекс
23 ноября в 13.00 — Акция ко Дню многодетной семьи «Памятные даты Калининградской области: Большая семья — много дружных «я»
Центральная детская библиотека
23 ноября в 17.00 — Праздник «Посвящение в музыканты»
Гусевская детская школа искусств
24 ноября в 11.00 — Игра-викторина к 110-летию Н.Носова «Чего не знает Незнайка»
Центральная детская библиотека
24 ноября в 13.00 — Праздник «Посвящение в хореографы»
Гусевская детская школа искусств
С 25 ноября — Выставка «Зима пришла»
Гусевская детская школа искусств
29 ноября — Общешкольный конкурс презентаций на тему: «Великие имена в искусстве»
Гусевская детская школа искусств
29 ноября — Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди инвалидов, граждан пенсионного возраста, представителей первичных организаций ветеранов
Социально-реабилитационное отделение, ул. Московская, 62
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2018 года
2 ноября 2018, 14:47
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