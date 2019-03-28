В «Университете третьего возраста» закончился учебный курс 2018-2019

28 марта 2019, 23:13

28 марта в Гусевском музее состоялось заключительное занятие для слушателей курса «Университета третьего возраста». Это было зачетное занятие учебного курса 2018–2019 гг. «По страницам русских летописей…», цикл «Рюриковичи» и прошло оно в игровой форме.



Разделившись на две команды студенты отвечали на вопросы исторической викторины, работали с карточками и составляли хронологические цепочки на скорость. По итогам зачетного занятия слушатели переведены и допущены к изучению следующего цикла лекций «Романовы», который запланирован на 2019–2020 гг.



Башкирова Лидия Александровна: «В завершение нашей сегодняшней встречи, от лица всех студенток, выражаю благодарность за то, что у нас есть такой теплый дом, наш историко-краеведческий музей, который дает нам уникальную возможность получать новые знания. Мы все очень любим посещать ваши мероприятия, как друзья. Мы у вас учимся, черпаем энергию и силы! Спасибо большое!»



Напомним, что в Гусевском музее новый учебный год в «Университете третьего возраста» начался 13 ноября 2018 года. Тема учебного курса 2018–2019 гг. — «По страницам русских летописей…». Это два цикла, рассчитанные на два года обучения: «Рюриковичи» и «Романовы». Также в учебный курс были включены занятия по краеведению и центральным выставкам музея.



Справка:



В рамках научно-просветительской деятельности с 2013 года в Гусевском музее открыт «Университет третьего возраста». Подобные университеты осуществляют свою деятельность уже более чем в 40 регионах России. Они обеспечивают адаптацию пожилых людей в современном мире, помогают сохранить активную жизненную позицию и приобрести новые знания.

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