Общеобразовательная школа в посёлке Маяковское отметила 70-летний юбилей
27 октябрь 2017, 21:17
Сегодня в филиале школы № 1 в посёлке Маяковское прошел знаменательный день! Семьдесят лет назад школа распахнула свои двери для учеников. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.школа юбилей Евгений Михайлов
За это время школа подготовила немало выпускников, многие из которых стали известными и уважаемыми людьми в нашем округе.
Поздравить учителей и учащихся Маяковской школы с их праздником пришел глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов:
«Замечательно, что учащиеся школы являются победителями и призерами не только муниципальных, но и региональных и даже всероссийских конкурсов. А мы стараемся обеспечить самые лучшие условия для учебы и занятий спортом: в прошлом году на территории школы открыли многофункциональный спортивный комплекс, в этом году капитально отремонтировали спортивный зал. В планах у администрации утепление и покраска фасада школы, а также ремонт классов».
В качестве подарка глава администрации Евгений Михайлов вручил директору школы Марине Беспаловой сертификат на двадцать тысяч рублей. Также учителей школы наградили благодарственными письмами и грамотами за их добросовестный труд.
Множество теплых слов звучало сегодня от учеников и их родителей, ветеранов педагогического труда и других приглашенных гостей. Ученики порадовали всех своими творческими выступлениями. А в завершении мероприятия, как и на любой День рождения, собравшихся ждал праздничный торт.
За это время школа подготовила немало выпускников, многие из которых стали известными и уважаемыми людьми в нашем округе.
Поздравить учителей и учащихся Маяковской школы с их праздником пришел глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов:
«Замечательно, что учащиеся школы являются победителями и призерами не только муниципальных, но и региональных и даже всероссийских конкурсов. А мы стараемся обеспечить самые лучшие условия для учебы и занятий спортом: в прошлом году на территории школы открыли многофункциональный спортивный комплекс, в этом году капитально отремонтировали спортивный зал. В планах у администрации утепление и покраска фасада школы, а также ремонт классов».
В качестве подарка глава администрации Евгений Михайлов вручил директору школы Марине Беспаловой сертификат на двадцать тысяч рублей. Также учителей школы наградили благодарственными письмами и грамотами за их добросовестный труд.
Множество теплых слов звучало сегодня от учеников и их родителей, ветеранов педагогического труда и других приглашенных гостей. Ученики порадовали всех своими творческими выступлениями. А в завершении мероприятия, как и на любой День рождения, собравшихся ждал праздничный торт.
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