Стройцентр
Новости / Образование

Общеобразовательная школа в посёлке Маяковское отметила 70-летний юбилей

27 октябрь 2017, 21:17
Общеобразовательная школа в посёлке Маяковское отметила 70-летний юбилей
Сегодня в филиале школы № 1 в посёлке Маяковское прошел знаменательный день! Семьдесят лет назад школа распахнула свои двери для учеников. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

За это время школа подготовила немало выпускников, многие из которых стали известными и уважаемыми людьми в нашем округе.

Поздравить учителей и учащихся Маяковской школы с их праздником пришел глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов:
«Замечательно, что учащиеся школы являются победителями и призерами не только муниципальных, но и региональных и даже всероссийских конкурсов. А мы стараемся обеспечить самые лучшие условия для учебы и занятий спортом: в прошлом году на территории школы открыли многофункциональный спортивный комплекс, в этом году капитально отремонтировали спортивный зал. В планах у администрации утепление и покраска фасада школы, а также ремонт классов».

В качестве подарка глава администрации Евгений Михайлов вручил директору школы Марине Беспаловой сертификат на двадцать тысяч рублей. Также учителей школы наградили благодарственными письмами и грамотами за их добросовестный труд.

Множество теплых слов звучало сегодня от учеников и их родителей, ветеранов педагогического труда и других приглашенных гостей. Ученики порадовали всех своими творческими выступлениями. А в завершении мероприятия, как и на любой День рождения, собравшихся ждал праздничный торт.
Теги: школа юбилей Евгений Михайлов
202 просмотра   |   1 комментарий
0
Другие новости по теме
Праздник для учеников, студентов и педагогов
Праздник для учеников, студентов и педагогов
В этом году на подготовку гусевских школ выделено 13 миллионов рублей
В этом году на подготовку гусевских школ выделено 13 миллионов рублей
Новости МОУ Калининской СОШ
Новости МОУ Калининской СОШ
Новости МОУ СОШ №5
Новости МОУ СОШ №5
Сергей. Ю
# 1Сергей. Ю
А Гацук где? Он же там депутат. Спрятался в кусты, ха-ха. Прачечной занят, а педагогов поздравить не пришел!. Ну посмотрим на следующей год.?
Вчера, 22:38   ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Новости города Озёрска