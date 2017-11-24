План проекта в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год
24 ноябрь 2017, 15:47
Как уже сообщалось ранее, для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год выбрана территория на пересечении улиц Ульяновых, Победы, Менделеева и Железнодорожная, которая составляет практически целый микрорайон, сообщает пресс-служба городской администрации.Админстрация Гусевского района
Здесь, по предварительному дизайн-проекту, планируется сделать ремонт дворовых проездов, обустроить детскую игровую и спортивную площадку, автомобильную парковку, установить урны, скамейки и другое.
Как отметил глава администрации Евгений Михайлов, мы бы хотели совместными усилиями сделать проживание в нашем городе еще комфортнее, поэтому нам очень важно знать мнение граждан.
Приглашаются жители домов № 11, 13 ул. Ульяновых, № 14, 16, 20 ул. Победы, № 14,16, 18 ул. Менделеева и № 4,6,8 ул. Железнодорожной на общественные обсуждения разработанного дизайн-проекта, которые пройдут завтра 25 ноября в 12.00 в Городском доме культуры.
Здесь, по предварительному дизайн-проекту, планируется сделать ремонт дворовых проездов, обустроить детскую игровую и спортивную площадку, автомобильную парковку, установить урны, скамейки и другое.
Как отметил глава администрации Евгений Михайлов, мы бы хотели совместными усилиями сделать проживание в нашем городе еще комфортнее, поэтому нам очень важно знать мнение граждан.
Приглашаются жители домов № 11, 13 ул. Ульяновых, № 14, 16, 20 ул. Победы, № 14,16, 18 ул. Менделеева и № 4,6,8 ул. Железнодорожной на общественные обсуждения разработанного дизайн-проекта, которые пройдут завтра 25 ноября в 12.00 в Городском доме культуры.
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