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Новости / Общество

План проекта в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год

24 ноябрь 2017, 15:47
План проекта в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год
Как уже сообщалось ранее, для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год выбрана территория на пересечении улиц Ульяновых, Победы, Менделеева и Железнодорожная, которая составляет практически целый микрорайон, сообщает пресс-служба городской администрации.

Здесь, по предварительному дизайн-проекту, планируется сделать ремонт дворовых проездов, обустроить детскую игровую и спортивную площадку, автомобильную парковку, установить урны, скамейки и другое.

Как отметил глава администрации Евгений Михайлов, мы бы хотели совместными усилиями сделать проживание в нашем городе еще комфортнее, поэтому нам очень важно знать мнение граждан.

Приглашаются жители домов № 11, 13 ул. Ульяновых, № 14, 16, 20 ул. Победы, № 14,16, 18 ул. Менделеева и № 4,6,8 ул. Железнодорожной на общественные обсуждения разработанного дизайн-проекта, которые пройдут завтра 25 ноября в 12.00 в Городском доме культуры.
Теги: Админстрация Гусевского района
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Роланд
# 1Роланд
очередные картинки перед выборами. каждый год одно и то же. все конечно хорошо, но только на бумажке
Вчера, 17:17   ЦитироватьОтветить0
Гость лена
# 2Гость лена
опять мосты? теперь их 4 через трубы. их так любят наши чиновники из администрации
Вчера, 17:18   ЦитироватьОтветить0
Гость Александр
# 3Гость Александр
Перепутали номера домов Менделеева 14,16,18—так верно!!!!
Вчера, 22:22   ЦитироватьОтветить0
Гость Пупкин
# 4Гость Пупкин
Главно не номера домов, а мосты.
Вчера, 22:30   ЦитироватьОтветить0

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