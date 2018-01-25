В поселке Кубановка скоро появится новый Фельдшерско-акушерский пункт
25 январь 2018, 20:06
Уже совсем скоро оказание медицинской помощи в поселке Кубановка Гусевского городского округа станет еще доступнее. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.фап Админстрация Гусевского района Газпром
В рамках содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан энергетическая корпорации ПАО «Газпром» выделила денежные средства на организацию Фельдшерско-акушерского пункта в поселке Кубановка.
Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов проверил ход строительства данного ФАПа.
На данном этапе выполнены работы по устройству фундамента, установлен каркас стен и кровли, ведется подшивка потолка. Также проведены работы по установке уличного освещения, по обустройству наружной канализации и водопровода.
Как сообщил директор МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуард Грезев, подрядная организация ООО «ВитаСтрой» ведет строительство с опережением, поэтому работы закончатся раньше намеченного срока, т.е. к концу марта.
Во время выездного совещания глава администрации Евгений Михайлов обсудил с главным архитектором города Димом Охирименко и начальником управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павлом Нефедовым благоустройство прилегающей к ФАПу территории. Он поручил своим сотрудникам продумать схему ремонта подъездной территории с обустройством пешеходного перехода, а также рассмотреть варианты установки детской игровой площадки.
По словам заместителя главврача Гусевской ЦРБ Натальи Мисевич к открытию ФАПа будет также закуплено все необходимое оборудование.
В рамках содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан энергетическая корпорации ПАО «Газпром» выделила денежные средства на организацию Фельдшерско-акушерского пункта в поселке Кубановка.
Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов проверил ход строительства данного ФАПа.
На данном этапе выполнены работы по устройству фундамента, установлен каркас стен и кровли, ведется подшивка потолка. Также проведены работы по установке уличного освещения, по обустройству наружной канализации и водопровода.
Как сообщил директор МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуард Грезев, подрядная организация ООО «ВитаСтрой» ведет строительство с опережением, поэтому работы закончатся раньше намеченного срока, т.е. к концу марта.
Во время выездного совещания глава администрации Евгений Михайлов обсудил с главным архитектором города Димом Охирименко и начальником управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павлом Нефедовым благоустройство прилегающей к ФАПу территории. Он поручил своим сотрудникам продумать схему ремонта подъездной территории с обустройством пешеходного перехода, а также рассмотреть варианты установки детской игровой площадки.
По словам заместителя главврача Гусевской ЦРБ Натальи Мисевич к открытию ФАПа будет также закуплено все необходимое оборудование.
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