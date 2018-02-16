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В ДО презентовали проект «Благоустройство исторического центра города Гусева Калининградской области»

16 февраль 2018, 11:49
В ДО презентовали проект «Благоустройство исторического центра города Гусева Калининградской области»
Вчера в Гарнизонном Доме офицеров перед началом встречи-отчета главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова перед депутатами и жителями муниципалитета состоялась презентация проекта «Благоустройство исторического центра города Гусева Калининградской области». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Главный архитектор города Дим Охрименко рассказал жителям о том, что наш муниципалитет готовит заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

На стендах был представлен графический проект благоустройства центральной части города. Главный архитектор подробно описал запланированные мероприятия в рамках реализации данного проекта и ответил на все интересующие вопросы жителей. А для того чтобы узнать мнение граждан по реконструкции центральной части города, им предлагалось заполнить небольшую анкету.

Во время проведения отчета перед депутатами и жителями округа глава администрации Евгений Михайлов также презентовал проект «Благоустройство исторического центра города Гусева» и отметил, что победителей конкурса в категории «малые города» будет всего 60 со всей России и при поддержке граждан у нас есть все шансы попасть в это число.
Создание комфортной городской среды Евгений Михайлов
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