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Областные власти одобрили предварительную заявку на конкурс по реконструкции Привокзальной площади

6 декабря 2019, 16:33
Областные власти одобрили предварительную заявку на конкурс по реконструкции Привокзальной площади
Сегодня заместитель главы администрации Павел Нефедов и главный архитектор города Гусева Дим Охрименко в Министерстве строительства Правительства Калининградской области успешно защитили предварительную заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по реконструкции Привокзальной площади.

Напомним, что городская администрация проводит второй этап опроса для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, где предлагается выбрать приоритетные виды работ на Привокзальной площади.
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