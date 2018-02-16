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Бизнес-партнеру Александра Егорычева не удалось взыскать 10 млн руб за снос «Березки»

16 февраль 2018, 14:52
Виталию Четырину, бизнес-партнеру сначала экс-вице-премьера Александра Егорычева, а потом его брата Антона Егорычева по кафе «Березка» (ООО «Березка-Комплекс») в Гусеве, не удалось взыскать 10 млн руб. компенсации убытков за снос кафе без его ведома. Соответствующее решение Арбитражного суда Калининградской области было оставлено в силе апелляционной инстанцией и вступило в законную силу, сообщается на сайте «Новый Калининград.Ru».

Четырин требовал с Антона Егорычева и директора компании Олеси Сафоновой (приходится родственницей главе уставного суда области) деньги в качестве компенсации убытка, нанесенного ему как владельцу компании сносом здания, так как решение о сносе принималось без его ведома. Ранее Четырин доказал в суде, что физически не мог подписать соответствующий протокол участников общества, так как находился за границей, и это подтверждалось въездной и выездной отметками в загранпаспорте.

Иск был отклонен по причине того, что, пока Четырин доказывал поддельность протоколов, а потом пытался возместить нанесенный ему ущерб, его самого признали банкротом и взыскали долю в компании «Березка-Комплекс» по долгу. Таким образом, на момент рассмотрения иска о взыскании ущерба Четырин уже не был владельцем компании и не мог требовать компенсации.

Здание кафе «Березка» было снесено 28 июля 2016 года, в день, когда стало известно об отставке губернатора Николая Цуканова. «Березка» визуально конфликтовала с храмом, который строился под патронатом Цуканова.
Берёзка Александр Егорычев суд
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