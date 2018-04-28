/ / / Егорычев в суде потребовал от своего экс-бизнес-партнера оплатить траты на юристов

Бывший вице-премьер областного правительства и куратор внутренней политики Александр Егорычев потребовал в суде от своего бывшего бизнес-партнера Виталия Четырина компенсировать 150 тыс. руб., потраченных на юристов в рамках спора о сносе кафе «Березка». 41 тыс. руб с Четырина пытается взыскать Олеся Сафонова, экс-директор кафе, которым сначала владел экс-вице-премьер, а затем его брат. Еще 30 тыс. руб. потребовала компенсировать сама компания «Березка-Комплекс», учредителями которой являлись Егорычевы и Четырин. Всем сторонам, кроме Четырина, юридические услуги оказывал юрист Александр Глинский. Это следует из определения Арбитражного суда Калининградской области, опубликованного в картотеке суда, рассказывает «Новый Калининград.Ru».
Суд счел требования Александр Егорычева необоснованными. Его представитель принимал участие всего в двух судебных заседаниях общей длительностью менее полутора часов с учетом времени совещания суда. Поэтому сумма требований была сокращена до 20 тыс. руб.
Требования Сафоновой и «Березки-Комплекс» были удовлетворены в полном объеме.
Как ранее сообщалось, Виталию Четырину не удалось взыскать с бизнес-партнеров 10 млн руб. компенсации убытков за снос кафе без его ведома.
Четырин требовал сначала с Александра Егорычева, а затем с его брата Антона и директора компании Олеси Сафоновой (приходится родственницей главе уставного суда области) деньги в качестве компенсации убытка, нанесенного ему как владельцу компании сносом здания, так как решение о сносе принималось без его ведома. Ранее Четырин доказал в суде, что физически не мог подписать соответствующий протокол участников общества, так как находился за границей, и это подтверждалось въездной и выездной отметками в загранпаспорте.
Иск был отклонен по причине того, что, пока Четырин доказывал поддельность протоколов, а потом пытался возместить нанесенный ему ущерб, его самого признали банкротом и взыскали долю в компании «Березка-Комплекс» по долгу. Таким образом, на момент рассмотрения иска о взыскании ущерба Четырин уже не был владельцем компании и не мог требовать компенсации.
Здание кафе «Березка» было снесено 28 июля 2016 года, в день, когда стало известно об отставке губернатора Николая Цуканова. «Березка» визуально конфликтовала с храмом, который строился под патронатом Цуканова.
Егорычев в суде потребовал от своего экс-бизнес-партнера оплатить траты на юристов
28 апреля 2018, 13:03
Александр Егорычев Берёзка
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