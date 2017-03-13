Егорычев пытается выйти из ответчиков в деле о компенсации убытков и незаконности протоколов по сносу «Березки»
28 июнь 2017, 14:20
Арбитражный суд Калининградской области рассмотрит ходатайство об исключении бывшего вице-премьера регионального правительства Александра Егорычева из ответчиков в судебном разбирательстве о взыскании 13,7 млн руб. убытков после сноса здания развлекательного комплекса «Березка» в центре Гусева. Ходатайство подал представитель Александра Егорычева. Об этом пишет сайт Rugrad.eu.Теги: Александр Егорычев Берёзка
Иск инициировал бывший бизнес-партнер экс-вице-премьера Виталий Четырин. Помимо Александра Егорычева в числе соответчиков значатся его брат Антон и генеральный директор ООО «Березка-Комплекс» Олеся Сафонова.
Четырин требовал принять обеспечительные меры на период рассмотрения спора в виде наложения ареста на квартиры Сафоновой, а также Антона и Александра Егорычевых, расположенные в Гусеве. Судья Арбитражного суда Калининградской области Сергей Иванов в принятии обеспечительных мер отказал.
В другом судебном разбирательстве Четырин добивается признания недействительными протоколов общего собрания участников ООО “Березка-Комплекс” от мая 2016 года (подписано Александром Егорычевым) и сентября 2016 года (подписано Антоном Егорычевым). Защита бывшего вице-премьера также пыталась исключить его из соответчиков, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Наконец, в третьем иске Четырин просит признать недействительным еще один протокол от августа 2016 года, также подписанный Александром Егорычевым.
Напомним, в апреле этого года калининградский арбитраж признал недействительными протоколы, по которым было принято решение о сносе «Березки». Виталий Четырин заявил в суде о фальсификации протоколов. ООО «Березка-Комплекс» подало на данное решение апелляционную жалобу.
Владельцами ООО «Березка-Комплекс» в равных долях являются Антон Егорычев и Виталий Четырин. До ноября 2015 года доля Антона Егорычева принадлежала его брату.
Александр Егорычев покинул пост вице-премьера регионального правительства в марте этого с официальной формулировкой «по собственному желанию».
Иск инициировал бывший бизнес-партнер экс-вице-премьера Виталий Четырин. Помимо Александра Егорычева в числе соответчиков значатся его брат Антон и генеральный директор ООО «Березка-Комплекс» Олеся Сафонова.
Четырин требовал принять обеспечительные меры на период рассмотрения спора в виде наложения ареста на квартиры Сафоновой, а также Антона и Александра Егорычевых, расположенные в Гусеве. Судья Арбитражного суда Калининградской области Сергей Иванов в принятии обеспечительных мер отказал.
В другом судебном разбирательстве Четырин добивается признания недействительными протоколов общего собрания участников ООО “Березка-Комплекс” от мая 2016 года (подписано Александром Егорычевым) и сентября 2016 года (подписано Антоном Егорычевым). Защита бывшего вице-премьера также пыталась исключить его из соответчиков, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Наконец, в третьем иске Четырин просит признать недействительным еще один протокол от августа 2016 года, также подписанный Александром Егорычевым.
Напомним, в апреле этого года калининградский арбитраж признал недействительными протоколы, по которым было принято решение о сносе «Березки». Виталий Четырин заявил в суде о фальсификации протоколов. ООО «Березка-Комплекс» подало на данное решение апелляционную жалобу.
Владельцами ООО «Березка-Комплекс» в равных долях являются Антон Егорычев и Виталий Четырин. До ноября 2015 года доля Антона Егорычева принадлежала его брату.
Александр Егорычев покинул пост вице-премьера регионального правительства в марте этого с официальной формулировкой «по собственному желанию».
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