Сегодня на оперативном совещании под руководством главы администрации Гусевского городского округа Евгения Михайлова обсуждался вопрос строительства Фельдшерско-акушерского пункта в поселке Кубановка. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Как сообщил директор МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуард Грезев работы ведутся с опережением и будут завершены к середине следующего месяца.
На сегодняшний день завершены работы по монтажу стен, кровли, полов, установлены окна и приступили к внутренним работам. Продолжается благоустройство прилегающей территории.
Также подготовлен проект по приспособлению старого ФАПа в поселке Кубановка под служебное жилье для фельдшера. Разработана схема планировки помещений. Во время ремонтных работ к зданию будет подведен природный газ и благоустроена прилегающая территория.
Строительство ФАПа в посёлке Кубановка будет завершено в середине следующего месяца
26 февраля 2018, 12:51
фап Кубановка строительство Админстрация Гусевского района
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