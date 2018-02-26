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Строительство ФАПа в посёлке Кубановка будет завершено в середине следующего месяца

26 февраля 2018, 12:51
Строительство ФАПа в посёлке Кубановка будет завершено в середине следующего месяца
Сегодня на оперативном совещании под руководством главы администрации Гусевского городского округа Евгения Михайлова обсуждался вопрос строительства Фельдшерско-акушерского пункта в поселке Кубановка. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как сообщил директор МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуард Грезев работы ведутся с опережением и будут завершены к середине следующего месяца.

На сегодняшний день завершены работы по монтажу стен, кровли, полов, установлены окна и приступили к внутренним работам. Продолжается благоустройство прилегающей территории.

Также подготовлен проект по приспособлению старого ФАПа в поселке Кубановка под служебное жилье для фельдшера. Разработана схема планировки помещений. Во время ремонтных работ к зданию будет подведен природный газ и благоустроена прилегающая территория.
фап Кубановка строительство Админстрация Гусевского района
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