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Информационный сайт города Гусева

Глава городской администрации провел выездное совещание на месте строительства ФАПа в поселке Кубановка

12 марта 2018, 13:05
Глава городской администрации провел выездное совещание на месте строительства ФАПа в поселке Кубановка
Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов провел выездное совещание в поселке Кубановка, где завершается строительство Фельдшерско-акушерского пункта. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день произведены внутренние отделочные работы, установлены окна, выполнено устройство внутренних и наружных сетей водоснабжения, канализации, электроосвещения, вход в здание оборудован пандусом, а также закуплено необходимое медицинское оборудование, которое будет смонтировано в ближайшие дни.

В светлом и просторном кабинете будет оказываться доврачебная первичная медико-санитарная помощь взрослым и детям поселка.

Завершается и благоустройство тротуарной плиткой прилегающей территории. Также рядом с ФАПом планируется установить детскую игровую площадку.
Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов фап Кубановка строительство
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В поселке Кубановка скоро появится новый Фельдшерско-акушерский пункт

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