Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своём «Инстаграме» на вопрос жительницы Гусевского района о проблеме с шумом от Маяковской ТЭС ответил, что проблема устраняется.
«Антон Андреевич, хотим пожаловаться на Маяковскую ТЭС! Станция издает ужасный гул, мы живем в 300метров от нее и этот шум очень мешает, он не прекращается даже ночью, невозможно спать!!! Можно ли было строить ТЭС так близко с жилыми домами? И будет ли устраняться данная проблема?» — написала жительницы Гусевского района.
«Уже устраняется. Будет решена проблема», — ответил губернатор.
Торжественный запуск новых электростанций состоялся 2 марта этого года. В данном мероприятии принимал участие президент РФ Владимир Владимирович Путин.
Недавно представитель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук заявил, что проблема с шумом будет решена в течение ближайшего месяца: настроят камеры сгорания и установят глушители дымовых труб.
Напомним также, что управление Роспотребнадзора подтвердило факт постоянного и монотонного шума на границах санитарно-защитной зоны Маяковской ТЭС. В результате замеров было установлено превышение предельно допустимых уровней звука.
Жители Гусевского района жалуются на шум от новой электростанции
13 марта 2018, 21:14тэс Антон Алиханов
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