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Городская администрация проводит конкурс на лучший рисунок для фасада дома №5 ул. Московской

22 марта 2018, 18:45
Городская администрация проводит конкурс на лучший рисунок для фасада дома №5 ул. Московской
Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов совместно с представителями общественных организаций провел выездное совещание рядом с домами № 5 и № 7 ул. Московской.

В прошлом году глава администрации согласовал с Фондом капитального ремонта вопрос о переносе сроков ремонта фасадов данных домов на более ранние. Это стало возможным благодаря образовавшейся экономии средств по итогам выполненных работ за 2017 год. На днях подрядная организация ООО «Мириам» приступила к ремонту.

Т.к. во время выполнения работ будет производиться утепление фасадов, на совещании обсуждался вопрос сохранения рисунка, который изображён на торце здания. А также были рассмотрены новые идеи того, что можно изобразить на фасаде дома, который входит в комплекс зданий центральной части города.

На совещании присутствовали председатель Гусевского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк, председатель Гусевского отделения Всероссийского общества инвалидов Владимир Логвинович и член Совета ветеранов Раиса Легонькая.

По итогам обсуждений глава администрации принял решения провести конкурс на лучший рисунок, который украсит фасад дома № 5 ул. Московской. В конкурсе могут принять участие все желающие, в том числе жители приграничных городов-партнеров. Победитель конкурса будет определен на заседании комиссии из представителей общественных организаций, совета ветеранов и архитекторов. Автор лучшей идеи получит денежное вознаграждение.

Заявки присылать на электронную почту: cityhall@admgusev.ru.
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