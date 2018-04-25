Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В этом году в Гусевском округе под яровые культуры планируется засеять около 11,5 тыс гектаров
Информационный сайт города Гусева

В этом году в Гусевском округе под яровые культуры планируется засеять около 11,5 тыс гектаров

25 апреля 2018, 19:53
В этом году в Гусевском округе под яровые культуры планируется засеять около 11,5 тыс гектаров
В структуре посевной площади в Калининградской области преобладают яровые культуры. На данный момент они посеяны на треть от плана — на площади около 36,5 тысячи гектаров. Яровой сев (без учета весенне-летнего посева многолетних трав) планируется провести на площади более 100 тысяч гектаров — это на 6% больше, чем в 2017 году.

Максимальные площади под яровые культуры планируется засеять в Нестеровском (около 13 тысяч гектаров), Гусевском (около 11,5 тысячи гектаров) и Правдинском городских округах (свыше 10 тысяч гектаров). В этих муниципалитетах яровые посеяны на 45, 39 и 42% соответственно.

Общая посевная площадь под урожай 2018 года составит 240 тысяч гектаров (на уровне прошлого года).
посевная яровые сельское хозяйство
26 просмотров
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Предприятия Гусевского городского округа приступили к уборке урожая
Предприятия Гусевского городского округа приступили к уборке урожая
В Гусевском районе отмечается самая высокая урожайность - 43,2 центнера с гектара
В Гусевском районе отмечается самая высокая урожайность - 43,2 центнера с гектара
Бородачева Л.М. рассказала как обстоят дела с посевными в Гусевском районе
Бородачева Л.М. рассказала как обстоят дела с посевными в Гусевском районе
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»