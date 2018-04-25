В этом году в Гусевском округе под яровые культуры планируется засеять около 11,5 тыс гектаров

25 апреля 2018, 19:53

В структуре посевной площади в Калининградской области преобладают яровые культуры. На данный момент они посеяны на треть от плана — на площади около 36,5 тысячи гектаров. Яровой сев (без учета весенне-летнего посева многолетних трав) планируется провести на площади более 100 тысяч гектаров — это на 6% больше, чем в 2017 году.



Максимальные площади под яровые культуры планируется засеять в Нестеровском (около 13 тысяч гектаров), Гусевском (около 11,5 тысячи гектаров) и Правдинском городских округах (свыше 10 тысяч гектаров). В этих муниципалитетах яровые посеяны на 45, 39 и 42% соответственно.



Общая посевная площадь под урожай 2018 года составит 240 тысяч гектаров (на уровне прошлого года).

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