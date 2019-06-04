Минсельхоз подвёл предварительные итоги весенней полевой кампании в регионе в 2019 году

4 июня 2019, 18:33

Как сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова, яровой сев 2019 года проведен организованно и в оптимальные агротехнические сроки.



В целом прогнозная посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах коммерческого сектора в 2019 году составит 247 тысяч 600 гектаров (103% к уровню 2018 года).



Посевную площадь овощей открытого грунта прогнозируется сохранить на уровне прошлого года — тысяча гектаров, посевную площадь картофеля увеличить до 2 тысяч 400 гектаров. Кормовые культуры в площади ярового сева займут 20 тысяч 310 гектаров.



По информации минсельхоза, в конце мая посевные площади картофеля составили 2 тысячи 440 гектаров или 102% от планового значения. Завершена посадка картофеля в Багратионовском, Гвардейском, Гурьевском, Гусевском, Озерском, Правдинском и Славском городских округах. В остальных муниципальных образованиях посадка картофеля продолжается.



Как отметила Наталья Шевцова, ведущая роль в производстве овощных культур остается за крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Грантовые программы министерства сельского хозяйства Калининградской области по поддержке фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации позволили не только расширить ассортиментную линейку овощной продукции, но и внедрить современные технологии в ее производстве, хранении и переработке. По последним данным (в конце мая) овощей открытого грунта посеяно на площади 862 гектара — 83% от плана.



«Наибольшие плановые посевные площади овощей находятся в Гурьевском городском округе, план выполнен на 80%. Закончен посев овощей в муниципальных образованиях, имеющих небольшие посевные площади: в Гусевском, Зеленоградском, Краснознаменском и Озерском городских округах. В остальных муниципалитетах посев овощей продлится до середины июня», — рассказала руководитель министерства.



В сравнении с 2018 годом посевная площадь культур полевого кормопроизводства в 2019 году выросла на 5 тысяч гектаров. Общая плановая площадь кормовых культур ярового сева составляет 20 тысяч 306 гектаров. Посеяно 21 тысяча 449 гектаров — 106% от плана. Как подчеркнула министр, кормовые культуры полевого севооборота являются базисом для формирования сбалансированного кормления скота, которое гарантирует сохранение продуктивности направлений животноводства.



Сегодня объем государственной поддержки, направленный в хозяйства области, — более 873 миллионов рублей, в том числе прямая поддержка растениеводства — свыше 89 миллионов рублей.



«Посевная кампания 2019 года проведена в оптимальные агротехнические сроки, что является существенным фактором, обеспечивающим формирование высоких урожаев», — отметила Наталья Шевцова.

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