Стройцентр
/ / / Тони Шаваллер — поэтесса из Бракупенена (Кубановка)
Информационный сайт города Гусева

Тони Шаваллер — поэтесса из Бракупенена (Кубановка)

15 июня 2018, 09:23
В очередной заметке из рубрики «Как было до нас» пойдет рассказ об известной поэтессе из Бракупенена (посёлок Кубановка) Тони Шаваллер. В нашем городе о ней мало кто знает, однако её личность заслуживает того, чтобы о ней помнили с уважением.

Родилась Тони Шаваллер в 1889 году в фольварке Драугупенен (сейчас этого поселения не существует, ныне Краснознаменский район недалеко от поселка Заозерное) в семье фермера Фердинада Шнейдерайтера и его жены Вильгельмины. Вскоре после рождения дочери семья переехала в фольварк Дидлакен недалеко от Инстенбурга.

Там Тони увлеклась собранием фольклера различных общин тогдашней Пруссии, которые иммигрировали туда из Австрии, Швейцарии, Франции и других стран. Став одним народом на своей новой родине, эти люди сохранили много интересных фольклорных особенностей, что в первую очередь и заинтересовало Тони Шаваллер. Позднее Тони начинает писать свои оригинальные стихи и рассказы.

В Бракупенен Тони Шаваллер переехала в 1916 году, так как после смерти родителей вышла замуж за местного богатого фермера Франца Шаваллера, который вернулся инвалидом с первой мировой войны.

Несмотря на то, что в семье подрастало четверо детей, Тони Шаваллер не бросила своё творчество и продолжила писать. Всего её наследие насчитывает 288 стихов, 46 рассказов, 2 песни и 1 пьеса. Публиковалась она в основном в журналах. Самая известная книга «Семя ветра».

После окончания Второй мировой войны семья Шаваллеров поселилась в Гамбурге, где поэтесса скончалась в 1961 году. В Кубановке сохранился её дом, на котором 1993 году была установлена мемориальная доска.
Как было до нас Гумбиннен
17 просмотров
0
Другие новости по теме
«Моя родина Гусев - твоя родина Гумбиннен», - немецкая писательница и поэтесса Кристель Трауш посетила Гусев
«Моя родина Гусев - твоя родина Гумбиннен», - немецкая писательница и поэтесса Кристель Трауш посетила Гусев
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
Гусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ
Гусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona