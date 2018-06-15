В очередной заметке из рубрики «Как было до нас» пойдет рассказ об известной поэтессе из Бракупенена (посёлок Кубановка) Тони Шаваллер. В нашем городе о ней мало кто знает, однако её личность заслуживает того, чтобы о ней помнили с уважением.
Родилась Тони Шаваллер в 1889 году в фольварке Драугупенен (сейчас этого поселения не существует, ныне Краснознаменский район недалеко от поселка Заозерное) в семье фермера Фердинада Шнейдерайтера и его жены Вильгельмины. Вскоре после рождения дочери семья переехала в фольварк Дидлакен недалеко от Инстенбурга.
Там Тони увлеклась собранием фольклера различных общин тогдашней Пруссии, которые иммигрировали туда из Австрии, Швейцарии, Франции и других стран. Став одним народом на своей новой родине, эти люди сохранили много интересных фольклорных особенностей, что в первую очередь и заинтересовало Тони Шаваллер. Позднее Тони начинает писать свои оригинальные стихи и рассказы.
В Бракупенен Тони Шаваллер переехала в 1916 году, так как после смерти родителей вышла замуж за местного богатого фермера Франца Шаваллера, который вернулся инвалидом с первой мировой войны.
Несмотря на то, что в семье подрастало четверо детей, Тони Шаваллер не бросила своё творчество и продолжила писать. Всего её наследие насчитывает 288 стихов, 46 рассказов, 2 песни и 1 пьеса. Публиковалась она в основном в журналах. Самая известная книга «Семя ветра».
После окончания Второй мировой войны семья Шаваллеров поселилась в Гамбурге, где поэтесса скончалась в 1961 году. В Кубановке сохранился её дом, на котором 1993 году была установлена мемориальная доска.
Тони Шаваллер — поэтесса из Бракупенена (Кубановка)
15 июня 2018, 09:23Как было до нас Гумбиннен
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