/ / / О памятнике вождю мировой революции в городе Гусеве

По какой-то причине Литовское руководство наотрез отказалось его устанавливать. Гусевский Горком КПСС подсуетились, и памятник В. И. Ленину привезли в город Гусев.
В создании памятника принимал участие один из лучших скульпторов-монументалистов СССР Е. В. Вучетич. Для малых городов он не работал. В его списке огромное количество всем известных работ. Среди них такие, как «Родина-мать зовет» в Волгограде и «Перекуём мечи на орала» возле здания ООН в Нью-Йорке.
Совсем недавно городская администрация опубликовала техническое задание на разработку проектной документации по благоустройству площади, где показано, что за памятником В. В. Ленина появится еще один монумент, посвящённый герою Гумбинненского сражения — Николаю Алексеевичу Епанчину. После чего, в интернете разгорелась бурная дискуссия по этому поводу. Некоторые высказывались против установки второго памятника, а кто-то наоборот предлагал перенести вождя мировой революции в другое место.
В одном из местных пабликов даже устроили опрос, где большинство проголосовало за то, что не против переноса памятника В. И. Ленина на новое место.
Как мне кажется, памятник безусловно надо сохранить. Но только вот на каком месте, это уже пусть решают местные жители.
Владимир Летягин