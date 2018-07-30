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Информационный сайт города Гусева

О памятнике вождю мировой революции в городе Гусеве

30 июля 2018, 15:46
О памятнике вождю мировой революции в городе Гусеве
Памятник вождю мировой революции в городе Гусеве был установлен в 1963 году. Во многом это произошло случайно. Изначально этот памятник должны были установить в тогда ещё Советской Литовской столице.

По какой-то причине Литовское руководство наотрез отказалось его устанавливать. Гусевский Горком КПСС подсуетились, и памятник В. И. Ленину привезли в город Гусев.

В создании памятника принимал участие один из лучших скульпторов-монументалистов СССР Е. В. Вучетич. Для малых городов он не работал. В его списке огромное количество всем известных работ. Среди них такие, как «Родина-мать зовет» в Волгограде и «Перекуём мечи на орала» возле здания ООН в Нью-Йорке.

Совсем недавно городская администрация опубликовала техническое задание на разработку проектной документации по благоустройству площади, где показано, что за памятником В. В. Ленина появится еще один монумент, посвящённый герою Гумбинненского сражения — Николаю Алексеевичу Епанчину. После чего, в интернете разгорелась бурная дискуссия по этому поводу. Некоторые высказывались против установки второго памятника, а кто-то наоборот предлагал перенести вождя мировой революции в другое место.

В одном из местных пабликов даже устроили опрос, где большинство проголосовало за то, что не против переноса памятника В. И. Ленина на новое место.

Как мне кажется, памятник безусловно надо сохранить. Но только вот на каком месте, это уже пусть решают местные жители.

Владимир Летягин
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1
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Ник
# 1Ник
Ну все ясно, все решено, это теперь так делается: Епанчина поставят, это уже решено и деньги выделены; Ленин предсказуемо окажется лишним, его куда-нибудь "в тень", хотя пока прикрываются только предложениями о переносе; площадь превращается в мемориал, стелла "добьет" композицию, став восклицательным знаком "вот вам!". Все обсуждения - просто сделать вид, что вынесено на обсуждение. Спасибо и на этом, сделайте пожалуйста качественно тротуары и добавьте зелень на площади. А художественная ценность памятников пусть останется на совести авторов, им и лавры пожинать, и помидоры приниматть. А город пусть расцветает, мы только за!
Сегодня, 16:39   ЦитироватьОтветить1
Ник
# 2Ник
Кстати: в предложенном опросе нет пункта с предложением оставить Ленина на месте! Формулировка "против переноса на ул. Советскую" предполагает перенос на другую улицу, но не предлагает оставить его на старом месте. Так что опрос некорректен!
Сегодня, 16:44   ЦитироватьОтветить3
Зритель
# 3Зритель
Опрос не некорректен, это прямая подготовка почвы и мнения людей. Сначала вроде как о возможности переноса, а потом естественно поставят перед фактом.
Можно по разному и к Ленину относится и к СССР, но это была часть нашей истории. А теперь кто-то решил, что теперь эта часть менее важная, нежели бой столетней давности. И теперь Ленина подвинуть, а Панчу поставить..
Как правильно уже писали, пройдёт лет 20, возможно сменится нынешний феодальный строй на демократический или ещё какой-то, и снова будут "передвигать" памятники..
Сегодня, 17:00   ЦитироватьОтветить3
Прохожий
# 4Прохожий
пройдёт лет 20

Зритель, в таком случае, чем мы отличаемся от соседей, которые сносят памятники и переименовывают улицы и города?
Ведь каждая новая "создаёт" свою, удобную только ей, историю...
Сегодня, 18:05   ЦитироватьОтветить1
Зритель
# 5Зритель
В данном случае, ничем). Каждый новый режим, барин, царь, стремиться "увековечить" себя!)) А если "лакомое" место занять, можно не гнушаться и погаными способами.
Сегодня, 18:13   ЦитироватьОтветить1
Хрюндель
# 6Хрюндель
Оствьте лысого в покое. Сколько там водки выпито и пива он мне как брат. Даже сношение проводил возле него на лавках
Сегодня, 18:20   ЦитироватьОтветить4
Гость.
# 7Гость.
Прохожий,
А у нас памятники не сносили, улицы не переименовывали?. и до сих пор это делают. Что-то вы берега перепутали. Или из нашего болота вы никогда никуда не выезжали? Для вас Россия заканчивается нашей областью, а то и Гусевым.
Сегодня, 19:43   ЦитироватьОтветить0

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