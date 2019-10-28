Кто на самом деле является автором памятника Ленину в Гусеве?

Решение о переносе скульптуры было принято в рамках реализации проекта «Русская Победа спасла Париж», ставшего победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах, который впервые в прошлом году проводило министерство строительства Российской Федерации. Прежде чем переносить скульптуру, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев еще весной встретился с руководством и представителями Гусевского местного отделения КПРФ. На встрече главный архитектор города Дим Охрименко предложил собравшим на обсуждение несколько мест, куда возможно было перенести скульптуру. Гусевские коммунисты остановили свой выбор на сквере по улице Ульяновых. Их поддержали и члены Общественного Совета при администрации округа.
Напомним нашим читателям, что скульптура вождя мирового пролетариата в нашем городе была установлена 2 октября 1963 года. Об этом в своей книге «Гумбиннен — Гусев» пишет основатель Гусевского историко-краеведческого музея Александр Иванов. Кстати, памятник поставили, засыпав фонтан. Также автор указывает, что памятник Ильичу изваял известный скульптор Евгений Вучетич. Работы этого автора известны широкому кругу. Прежде всего: это «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине (Германия), «Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане и «Перекуём мечи на орала» в Нью-Йорке (США). К сожалению, ни в Гусевском музее, ни в городском архиве мы не нашли никаких свидетельств о том, что автором данной скульптуры являлся именно Евгений Вучетич. Среди строк его биографии тоже нет упоминаний о том, что его Ленин стоит в Гусеве. Старожилы нашего города лишь вспоминают о том, что якобы данный памятник должен был быть установлен в Каунасе (Литва), но власти того города почему-то отказались от него и тогда горком КПСС города Гусева принял решение установить его в нашем городе.
Чтобы подтвердить или опровергнуть эти два факта, мы решили провести собственное расследование еще до того момента, когда памятник Ленину был перенесен в сквер. Ведь в советские времена известные скульпторы, выполняя заказ КПСС, делали скульптуру, с которой потом отливали копии для установки их на площадях в разных городах. Просматривая памятники Ленину в сети Интернет, я обнаружил, что в городе Брянске возле Дворца культуры БМЗ стоит «близнец» нашего Ильича. К сожалению, ни в Брянском государственном краеведческом музее, ни в областном архиве Брянской области, куда я направил запрос, тоже не было сведений об авторе памятника. Мне стало лишь известно, что в Брянске эта скульптура была установлена на 17 лет позже, чем в Гусеве. Тогда я обратился к социальным сетям. В ВК есть группа «Брянск глазами разных поколений», у обитателей которой я поинтересовался, нет ли у них сведений об авторстве скульптуры, которая стоит в их городе. Один из подписчиков этой группы, Кирилл Гришин, рассказал мне о сайте «Памятники Ленину», где собрана большая информация по скульптурам, бюстам и памятникам вождю мирового пролетариата. Так вот в базе этого сайта собрано 9 642 фотографий памятников В. И. Ленину по всему миру. Дело оставалось за малым — просмотреть эти фотографии, потому как еще теплилась надежда установить автора скульптуры. Сначала я решил просмотреть все фотографии бывших союзных республик. И первого похожего Ильича я обнаружил на фотографии с территории НПК «Искра» в Запорожье (Украина). К сожалению, памятник был демонтирован в 2014 году. Следующий близнец гусевского памятника обнаружился на территории бывшего пионерского лагеря в поселке Бабаево Рузского района Московской области. Только скульптура была отлита уже не из бронзы, а из гипса. Лагерь давно заброшен, а из администрации поселка ответ нам так и не пришел. Не отчаиваясь я продолжил поиск, ведь если нашлись три точных копии скульптуры, то их могло быть и больше. И в этот раз поиски оказались намного удачнее. Оказывается, в 1967 году на территории кондитерской фабрики «Большевик» города Москвы, была установлена скульптура-близнец В. И. Ленина, отлитая из бронзы. В 2014 году скульптура была перенесена на территорию музея-усадьбы «Горки Ленинские». Я отправил запрос руководству музея и вскоре получил ответ, что автором данной скульптуры является главный художник Военно-Морского Флота СССР, известный советский скульптор Алексей Измалков. Я поделился этим со всеми, кто помогал в поиске информации. И снова на помощь пришел Кирилл Гришин из Брянска. В российской государственной библиотеке он нашел каталог выставки произведений Алексея Измалкова. К сожалению, в нем нет упоминаний о скульптуре в Гусеве, но есть информация о скульптуре в Брянске.
Спустя месяц после поисков и сбора информации, когда памятник В. И. Ленину переносили в сквер на ул. Ульяновых мне удалось внимательно осмотреть его, ведь скульпторы всегда оставляют автографы на своих работах. И действительно на постаменте стоит автограф автора, датируемый 1960 годом. Теперь остается лишь одна загадка — действительно ли гусевская скульптура В. И. Ленина должна была быть установлена в Каунасе? Возможно, ведь в Гусев ее привезли в 1962 году…
Несмотря на то, что работы по обустройству постамента, где теперь возвышается скульптура В. И. Ленина в сквере на ул. Ульяновых не завершены, он уже стал местом притяжения горожан и гостей города. По мнению большинства гусевцев (особенно старшего возраста), городские власти приняли правильное решение, установив его здесь. Потому как рядом три учебных заведения и учреждение дополнительного образования, да и гусевцы теперь чаще видят вождя мирового пролетариата. Ведь это наша история, которую нельзя ни забыть, ни вычеркнуть.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»