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Радио «Комсомольская правда»: почему отменили Гумбинненское сражение?

31 июля 2018, 01:22
Министерство культуры Российской Федерации, Российское Военно-Историческое общество, Губернатор и министр культуры Калининградского края приняли решение в этом году не проводить военно-исторический фестиваль Гумбинненское сражение.

Альберт Адылов, участник реконструкции Гумбинненского сражения, отвечает на вопросы ведущей радио «Комсомольская правда».

реконструкция Гумбинненская победа
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Весёлый бобр
# 1Весёлый бобр
Да пофиг народу на это сражение, после издевательств вымогательств и принуждений администрации! А теперь и "казакам" в "путь " мусорный....
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