Альберт Адылов, участник реконструкции Гумбинненского сражения, отвечает на вопросы ведущей радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда»: почему отменили Гумбинненское сражение?
31 июля 2018, 01:22
Министерство культуры Российской Федерации, Российское Военно-Историческое общество, Губернатор и министр культуры Калининградского края приняли решение в этом году не проводить военно-исторический фестиваль Гумбинненское сражение.реконструкция Гумбинненская победа
Альберт Адылов, участник реконструкции Гумбинненского сражения, отвечает на вопросы ведущей радио «Комсомольская правда».
Альберт Адылов, участник реконструкции Гумбинненского сражения, отвечает на вопросы ведущей радио «Комсомольская правда».
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