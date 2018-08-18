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Информационный сайт города Гусева

Более 200 человек приняли участие в велопробеге «Гусев — Маяковское»

18 августа 2018, 17:50
Более 200 человек приняли участие в велопробеге «Гусев — Маяковское»
Сегодня состоялся 5-й традиционный городской велопробеге «Гусев — Маяковское». В этом году велопробег был посвящен 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в нем приняли участие более 200 жителей округа, в том числе глава муниципалитета — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов и представители администрации округа.

Торжественный старт велопробега был дан от территории Физкультурно-оздоровительного комплекса. Велосипедистам предстояло преодолеть на двухколесном транспорте более 10 км, поэтому к участию принимались только жители от 14 лет. Но в дружной компании, объединенной спортивным духом и позитивным настроем километры показались совсем незаметными. Во время маршрута участники велопробега останавливались возле памятника С. И. Гусеву, чтобы отдать дань памяти и уважения подвигу героя и возложить цветы.

«С каждым годом велодвижение в Гусеве набирает все больше единомышленников. В этот раз к нам присоединились и активисты из Калининграда. В свою очередь, руководство муниципалитета продолжает обустраивать все новые велодоржки, а также парковки для велосипедов. Да и сами, гусевцы, все чаще предпочитают этот вид транспорта, ведь он укрепляет физическое здоровье, не загрязняет окружающую среду и не создает пробок на дорогах», — сказал глава округа Андрей Гнездилов.

Конечный пункт велопробега был поселок Маяковское, где в этот день проходили празднования Дня поселка. Здесь между участниками спортивного мероприятия была разыграна лотерея. Главный приз, велосипед, достался жительнице города Гусева Татьяне Петренко.
велопробег Маяковское
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Гусев
# 1Гусев
А вот жителей п. Маяковского было не очень то. Если не велопробег то праздник прошел бы скромно и не заметно а так, нормально!
Вчера, 23:16   ЦитироватьОтветить0
Гусев
# 2Гусев
Извиняюсь, т9. п. Маяковское.
Вчера, 23:23   ЦитироватьОтветить0

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