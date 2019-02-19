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Информационный сайт города Гусева

В этом году фестиваль «Гумбинненское сражение» пройдёт на старом месте в посёлке Лермонтово

19 февраля 2019, 18:22
В этом году фестиваль «Гумбинненское сражение» пройдёт на старом месте в посёлке Лермонтово
В этом году фестиваль «Гумбинненское сражение» пройдёт 24 августа на старом месте в посёлке Лермонтово. Об этом сообщил министр по культуре и туризма региона Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

«Сама реконструкция будет посвящена юбилею Восточно-Прусской операции и событиям Великой Отечественной войны», — написал глава минкульттуризма.

Напомним, что в прошлом году «Гумбинненское сражение» проходило в Нестеровском районе в рамках фестиваля «Защитники Отечества».
Гумбинненская победа
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Житель
# 1Житель
Да задолбали вы со своим сражением...
Сегодня, 19:48   ЦитироватьОтветить3
Гость Елена
# 2Гость Елена
Ураааааа!!!!
В Лермонтово очень интересно!
Сегодня, 21:03   ЦитироватьОтветить1

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