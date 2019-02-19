В этом году фестиваль «Гумбинненское сражение» пройдёт 24 августа на старом месте в посёлке Лермонтово. Об этом сообщил министр по культуре и туризма региона Андрей Ермак на своей странице в Facebook.
«Сама реконструкция будет посвящена юбилею Восточно-Прусской операции и событиям Великой Отечественной войны», — написал глава минкульттуризма.
Напомним, что в прошлом году «Гумбинненское сражение» проходило в Нестеровском районе в рамках фестиваля «Защитники Отечества».
В этом году фестиваль «Гумбинненское сражение» пройдёт на старом месте в посёлке Лермонтово
19 февраля 2019, 18:22
Гумбинненская победа
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