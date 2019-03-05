Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко прокомментировал смерть 15-летней школьницы в психбольнице. У девочки были «особенности развития», заявил министр во вторник, 5 марта, во время рабочего выезда в Центральную городскую клиническую больницу, сообщает информационное агентство «Клопс».
«Сейчас проводится внутриведомственная проверка по этому случаю. Мы запросили все материалы по всем медицинским учреждениям, где она была. К сожалению, у девочки были фоновые заболевания, девочка была нездорова, были особенности развития. Проверку мы проводим для того, чтобы выяснить, можно ли было спасти девочку, вся ли помощь на всех этапах была ей оказана. По результатам проверки будем принимать решения», — заявил Кравченко.
О смерти 15-летней девочки в психиатрической больнице № 2 стало известно 21 февраля. О том, что пришлось пережить ребёнку перед смертью, рассказали её мама и калининградцы, которые стали невольными свидетелями последних часов жизни школьницы. Региональный СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека. Росздравнадзор наряду с прокуратурой проведёт проверку по факту смерти 15-летней школьницы.
«У девочки были особенности развития»: глава регионального минздрава — о погибшей в школьнице из Гусева
5 марта 2019, 20:44
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