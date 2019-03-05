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Информационный сайт города Гусева

«У девочки были особенности развития»: глава регионального минздрава — о погибшей в школьнице из Гусева

5 марта 2019, 20:44
«У девочки были особенности развития»: глава регионального минздрава — о погибшей в школьнице из Гусева
Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко прокомментировал смерть 15-летней школьницы в психбольнице. У девочки были «особенности развития», заявил министр во вторник, 5 марта, во время рабочего выезда в Центральную городскую клиническую больницу, сообщает информационное агентство «Клопс».

«Сейчас проводится внутриведомственная проверка по этому случаю. Мы запросили все материалы по всем медицинским учреждениям, где она была. К сожалению, у девочки были фоновые заболевания, девочка была нездорова, были особенности развития. Проверку мы проводим для того, чтобы выяснить, можно ли было спасти девочку, вся ли помощь на всех этапах была ей оказана. По результатам проверки будем принимать решения», — заявил Кравченко.

О смерти 15-летней девочки в психиатрической больнице № 2 стало известно 21 февраля. О том, что пришлось пережить ребёнку перед смертью, рассказали её мама и калининградцы, которые стали невольными свидетелями последних часов жизни школьницы. Региональный СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека. Росздравнадзор наряду с прокуратурой проведёт проверку по факту смерти 15-летней школьницы.
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Цуканов
# 1Цуканов
Хороший министр. В аду у него уже персональное место.
Сегодня, 20:49   ЦитироватьОтветить1
Я
# 2Я
Цуканов,
А что он сказал такого? Разве у человека не может быть с головой проблемы? Или вы таких не встречали?
Сегодня, 21:03   ЦитироватьОтветить0
Гость Михаил
# 3Гость Михаил
Цуканов,
У девочки были «особенности развития», заявил министр ....СДОХНИ СУКА МИНИСТР
Сегодня, 21:07   ЦитироватьОтветить0
Трофим Асалов
# 4Трофим Асалов
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog
Сегодня, 21:09   ЦитироватьОтветить0

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