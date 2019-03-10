/ / / Мария Павловна Романова — сестра милосердия 1-й армии

10 марта 2019, 13:51

Владимир Летягин

Мария Павловна Романова была сестрой милосердия лейб-гвардии в конном полку, который принимал участие в боях в нашем крае во время Первой мировой войны. В своих мемуарах, которые известны по всему миру, Мария Павловна посвятила нашему городу некоторое количество страниц.Судьба сестры милосердия была довольно интересна. Родилась она в Санкт-Петербурге в семье великого князя Павла Александровича и греческой принцессы Александры. В 1908 году вышла замуж за шведского принца Вильгельма Зюдерманландского. Несмотря на рождение сына Леннорта, она рассталась с супругом и в 1913 году вернулась в Россию.В начале Первой мировой войны Мария Павловна поступила сестрой милосердия в русскую армию и начала принимать участие в походах лейб-гвардии конного полка. Имела боевые награды.Осенью 1917 года Мария Павловна вышла замуж за капитана Путятина, с которым покинула Россию после революции. В 1919 году в Бухаресте умер их сын, после чего супруги переехали в Париж.Осенью 1923 года брак Марии Павловны и капитана Путятина распался, так как муж категорически не желал где-либо работать и помогать жене, которая в одиночку пыталась обеспечить семью всеми доступными способами.Мария Павловна работала фотографом в журнале мод, продавала рукодельные работы, а также подрабатывала профессиональным художником. Личная жизнь у неё не складывалась. Большинство мужчин, которые с ней знакомились, попросту пытались пополнить свое материальное положение за её счёт.12 лет Мария Павловна проживала в Америке. После Второй Мировой войны она вернулась в Европу, где жила с сыном Леннором.Умерла Мария Павловна в 1958 году от пневмонии в городе Констанца на границе Германии и Швейцарии.