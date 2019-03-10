/ / / Мария Павловна Романова — сестра милосердия 1-й армии

Судьба сестры милосердия была довольно интересна. Родилась она в Санкт-Петербурге в семье великого князя Павла Александровича и греческой принцессы Александры. В 1908 году вышла замуж за шведского принца Вильгельма Зюдерманландского. Несмотря на рождение сына Леннорта, она рассталась с супругом и в 1913 году вернулась в Россию.
В начале Первой мировой войны Мария Павловна поступила сестрой милосердия в русскую армию и начала принимать участие в походах лейб-гвардии конного полка. Имела боевые награды.
Осенью 1917 года Мария Павловна вышла замуж за капитана Путятина, с которым покинула Россию после революции. В 1919 году в Бухаресте умер их сын, после чего супруги переехали в Париж.
Осенью 1923 года брак Марии Павловны и капитана Путятина распался, так как муж категорически не желал где-либо работать и помогать жене, которая в одиночку пыталась обеспечить семью всеми доступными способами.
Мария Павловна работала фотографом в журнале мод, продавала рукодельные работы, а также подрабатывала профессиональным художником. Личная жизнь у неё не складывалась. Большинство мужчин, которые с ней знакомились, попросту пытались пополнить свое материальное положение за её счёт.
12 лет Мария Павловна проживала в Америке. После Второй Мировой войны она вернулась в Европу, где жила с сыном Леннором.
Умерла Мария Павловна в 1958 году от пневмонии в городе Констанца на границе Германии и Швейцарии.
Владимир Летягин