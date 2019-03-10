Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Мария Павловна Романова — сестра милосердия 1-й армии
Информационный сайт города Гусева

Мария Павловна Романова — сестра милосердия 1-й армии

10 марта 2019, 13:51
Мария Павловна Романова была сестрой милосердия лейб-гвардии в конном полку, который принимал участие в боях в нашем крае во время Первой мировой войны. В своих мемуарах, которые известны по всему миру, Мария Павловна посвятила нашему городу некоторое количество страниц.

Судьба сестры милосердия была довольно интересна. Родилась она в Санкт-Петербурге в семье великого князя Павла Александровича и греческой принцессы Александры. В 1908 году вышла замуж за шведского принца Вильгельма Зюдерманландского. Несмотря на рождение сына Леннорта, она рассталась с супругом и в 1913 году вернулась в Россию.



В начале Первой мировой войны Мария Павловна поступила сестрой милосердия в русскую армию и начала принимать участие в походах лейб-гвардии конного полка. Имела боевые награды.

Осенью 1917 года Мария Павловна вышла замуж за капитана Путятина, с которым покинула Россию после революции. В 1919 году в Бухаресте умер их сын, после чего супруги переехали в Париж.

Осенью 1923 года брак Марии Павловны и капитана Путятина распался, так как муж категорически не желал где-либо работать и помогать жене, которая в одиночку пыталась обеспечить семью всеми доступными способами.



Мария Павловна работала фотографом в журнале мод, продавала рукодельные работы, а также подрабатывала профессиональным художником. Личная жизнь у неё не складывалась. Большинство мужчин, которые с ней знакомились, попросту пытались пополнить свое материальное положение за её счёт.

12 лет Мария Павловна проживала в Америке. После Второй Мировой войны она вернулась в Европу, где жила с сыном Леннором.

Умерла Мария Павловна в 1958 году от пневмонии в городе Констанца на границе Германии и Швейцарии.

Владимир Летягин
история
178 просмотров
0
Цветочки от солнышка Цветочки от солнышка
Другие новости по теме
1-й артиллерийский полк прусского принца Августа
1-й артиллерийский полк прусского принца Августа
Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
Гражданин Австралии надел в Калининградской области георгиевскую ленточку
Гражданин Австралии надел в Калининградской области георгиевскую ленточку
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров