/ / / Областной суд принял сторону мамы ребёнка-инвалида в споре о парковке под окнами

Сегодня по решению областного суда установленный под окнами дома знак «Парковка», где проживает семья с ребёнком инвалидом, признан незаконным. Информация об этом размещена на сайте FreeKaliningrad.ru.
В декабре прошлого года появилась информация о том, что из-за соседа, замглавы городской администрации по вопросам ЖКХ Павла Нефёдова, жительница Гусева Оксана Красносельская вместе с дочерью-инвалидом была вынуждена покинуть собственную квартиру и переехать к родителям
Как рассказала тогда Оксана Красносельская, у 14-летней Насти участились приступы эпилепсии после того, как под окнами их дома стал парковать автомобиль вице-мэр города Павел Нефёдов. Чиновник надолго оставлял машину с включённым двигателем и от выхлопных газов девочке, у которой ДЦП и эпилепсия, становилось плохо. Кроме того, ребенок перенес три операции на головном мозге и очень нуждался в тишине.
На замечания мамы сосед хамил. Более того, после того, как между жителями дома возник спор, во дворе появился знак «Парковка». Документ об установке знака подписывал сам Нефёдов. Таким образом, вице-мэр разрешил себе и другим автомобилистам парковаться на узкой пешеходной дорожке.
Семья Красносельских была вынуждена покинуть собственную квартиру и поначалу снимать жильё, а потом подолгу проживать у родителей.
Оксана решила обратиться в суд. Ответчиками по делу выступили местные администрация, отдел полиции и управление ЖКХ. 10 декабря Гусевский городской суд Калининградской области признал установку знака законной.
О самоуправстве гусевского чиновника вышел видеосюжет на НТВ, в новостях о нем рассказали и другие каналы. Павел Нефёдов был вынужден покинуть свой пост в администрации Гусева, но при этом оставлять свой автомобиль на излюбленном месте — тротуаре под окнами дома — не перестал.
Оксана Красносельская обжаловала решение районного суда Гусева в областном суде. В среду, 20 марта, Калининградский областной суд принял сторону мамы и дочки-инвалида.
«Сегодня у нас радостная новость. Областной суд постановил в течение месяца демонтировать знак „Парковка“. Теперь мы сможем, если сосед вновь начнёт ставить машину на тротуар, вызвать сотрудников ГИБДД. А у моей дочери, наконец-то, появится возможность самостоятельно выезжать на свежий воздух в своей коляске», — рассказала мама Насти.
Областной суд принял сторону мамы ребёнка-инвалида в споре о парковке под окнами
20 марта 2019, 15:19
Павел Нефёдов
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