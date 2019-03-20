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Информационный сайт города Гусева

Областной суд принял сторону мамы ребёнка-инвалида в споре о парковке под окнами

20 марта 2019, 15:19
Областной суд принял сторону мамы ребёнка-инвалида в споре о парковке под окнами
Сегодня по решению областного суда установленный под окнами дома знак «Парковка», где проживает семья с ребёнком инвалидом, признан незаконным. Информация об этом размещена на сайте FreeKaliningrad.ru.

В декабре прошлого года появилась информация о том, что из-за соседа, замглавы городской администрации по вопросам ЖКХ Павла Нефёдова, жительница Гусева Оксана Красносельская вместе с дочерью-инвалидом была вынуждена покинуть собственную квартиру и переехать к родителям

Как рассказала тогда Оксана Красносельская, у 14-летней Насти участились приступы эпилепсии после того, как под окнами их дома стал парковать автомобиль вице-мэр города Павел Нефёдов. Чиновник надолго оставлял машину с включённым двигателем и от выхлопных газов девочке, у которой ДЦП и эпилепсия, становилось плохо. Кроме того, ребенок перенес три операции на головном мозге и очень нуждался в тишине.

На замечания мамы сосед хамил. Более того, после того, как между жителями дома возник спор, во дворе появился знак «Парковка». Документ об установке знака подписывал сам Нефёдов. Таким образом, вице-мэр разрешил себе и другим автомобилистам парковаться на узкой пешеходной дорожке.

Семья Красносельских была вынуждена покинуть собственную квартиру и поначалу снимать жильё, а потом подолгу проживать у родителей.

Оксана решила обратиться в суд. Ответчиками по делу выступили местные администрация, отдел полиции и управление ЖКХ. 10 декабря Гусевский городской суд Калининградской области признал установку знака законной.

О самоуправстве гусевского чиновника вышел видеосюжет на НТВ, в новостях о нем рассказали и другие каналы. Павел Нефёдов был вынужден покинуть свой пост в администрации Гусева, но при этом оставлять свой автомобиль на излюбленном месте — тротуаре под окнами дома — не перестал.

Оксана Красносельская обжаловала решение районного суда Гусева в областном суде. В среду, 20 марта, Калининградский областной суд принял сторону мамы и дочки-инвалида.

«Сегодня у нас радостная новость. Областной суд постановил в течение месяца демонтировать знак „Парковка“. Теперь мы сможем, если сосед вновь начнёт ставить машину на тротуар, вызвать сотрудников ГИБДД. А у моей дочери, наконец-то, появится возможность самостоятельно выезжать на свежий воздух в своей коляске», — рассказала мама Насти.
Павел Нефёдов
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Я
# 1Я
Комментарий удалён. Причины: жалобы, оскорбление.
Сегодня, 15:23   ЦитироватьОтветить
30
ЕвГен
# 2ЕвГен
О,место для машинки деда освободили - свое г..но не пахнет,вот правду говорят!
Сегодня, 15:24   ЦитироватьОтветить
618
Гость Галина
# 3Гость Галина
Очень хорошо, что вы выиграли суд и что на хамоватых чиновников нашлась управа. Здоровья Вам и вашему ребёнку.
Сегодня, 15:54   ЦитироватьОтветить
311
страшно злой человек
# 4страшно злой человек
фамилию судьи огласите, узаконившего(ей) знак по первой инстанции... город должен знать по фамильно героев городской фемиды
Сегодня, 16:08   ЦитироватьОтветить
170
I am
# 5I am
И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди…

Сегодня, 16:11   ЦитироватьОтветить
42
Остервенелая выхухоль
# 6Остервенелая выхухоль
Оксана, Поздравляю вас!Все-таки справедливость существует!
Сегодня, 17:37   ЦитироватьОтветить
100
Остервенелая выхухоль
# 7Остервенелая выхухоль
страшно злой человек,

В прошлой теме писали, что там судьи менялись, одна из них с фамилией Янч
Сегодня, 17:38   ЦитироватьОтветить
30
он
# 8он
Очень хорошо, что знак уберут и пусть его перенесут к администрации
Сегодня, 17:54   ЦитироватьОтветить
100
Гость Юлия
# 9Гость Юлия
Оксана! Поздравляем Вас с этим замечательным событием, наконец справедливость восторжествовала! Не забудьте подать за моральный ущерб. Пусть раскошелится, раз такой "умный" этот госслужащий хам.
Сегодня, 19:08   ЦитироватьОтветить
120
123
# 10123
он,
Там вообще движение запрещено, но всем пох.
Сегодня, 19:24   ЦитироватьОтветить
20
Многодетная мама
# 11Многодетная мама
ГОСПОДИ, АЖ ПЛЯСАТЬ ХОЧЕТСЯ!!!)))) ХОТЬ ОДНА ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ГУСЕВЕ!!! ВСЁ ЖЕ ЕСТЬ УПРАВА НА ЭТИХ ЧИНУШ !!!! Я ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОООООЙЙЙЙЙ !!!!! ВЫ МОЛОДЕЦ, ПОШЛИ ДО КОНЦА. ЖЕЛАЮ ВАШЕЙ МАЛЫШКЕ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ !!!!!!!!! УРААААА
Сегодня, 19:48   ЦитироватьОтветить
90
Группа оддержки
# 12Группа оддержки
Я, также, хотела поздравить маму девочки-инвалида. Я её не знаю, дело не в этом. Если человек работает в администрации, на такой должности, он просто не имеет права себя вести таким образом, из моральных соображений. А если уж ввязался в тяжбу с женщиной, у которой ребенок - инвалид, будьте добры, сложите с себя полномочия. А то не сотрудник администрации, а баба базарная. Извините уж,.
Сегодня, 19:57   ЦитироватьОтветить
110
Гость Гость
# 13Гость Гость
Группа оддержки,
А там порядочных и честных нет. И никто просто так свой пост не оставит. Держаться за власть, как за бабские юбки (простите едросовское корыто).
Сегодня, 21:00   ЦитироватьОтветить
50
Стас Михайлов
# 14Стас Михайлов
Мама молодец! Заодно и Гусевский суд поставила на место, который как всегда самый "гуманный и человечный".
Сегодня, 21:09   ЦитироватьОтветить
70
он
# 15он
А квартиру когда он освободит ???
Сегодня, 21:23   ЦитироватьОтветить
60
Кадр
# 16Кадр
Как-то тихо и незаметно прошёл уход Нефедова из администрации))
И если у него действительно жилье служебное в этом доме, то он его освободил уже? И к нам приехал новый доктор, которому это жилье любезно предоставили?
Сегодня, 21:54   ЦитироватьОтветить
20
555
# 17555
Да здравствует наш Гуманный и Српаведливый СУД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня, 21:58   ЦитироватьОтветить
20
Гусевец
# 18Гусевец
А тут ведь пишут, что чиновник вынужден был покинуть свой пост? Ну и что., покинул?
Сегодня, 22:03   ЦитироватьОтветить
10
Психолог
# 19Психолог
я смотрю весна в этом году никого не щадит
жду вас в фурманово мои сумасшедшии мамочки)
Сегодня, 22:12   ЦитироватьОтветить
02

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