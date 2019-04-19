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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском районе энергетики установили платформу для гнёзд аистов

19 апреля 2019, 12:34
В Гусевском районе энергетики установили платформу для гнёзд аистов
В поселке Первомайское Гусевского округа на опоре воздушной линии электропередачи «Янтарьэнерго» установило птицезащитное устройство гнездообразующего типа. Специальная платформа для безопасного строительства гнезд смонтирована в рамках программы по защите птиц. Такие меры позволяют сделать жизнь пернатых безопасной и повысить надежность электроснабжения, избежать отключений электроэнергии вследствие жизнедеятельности птиц.

Устройство установили сотрудники Гусевского района электрических сетей. Платформа представляет собой прочную корзину из металлических прутьев, смонтированную над проводами воздушной линии. Конструкция выдерживает гнезда аистов, вес которых может достигать нескольких сот килограммов.

«Забота об экологии — одно из обязательств нашей компании, — отметил начальник Гусевского РЭС филиала „Янтарьэнерго“ Восточные электрические сети Сергей Проскуркин. — Лет десять назад был интересный случай. Мы осуществляли замену опоры воздушной линии в Гусеве. Неравнодушный житель обратился к нам с просьбой старую опору не убирать, а установить рядом с действующей. Так и сделали. На опоре мужчина установил самодельное устройство для гнезд пернатых. Сейчас на ней живет семья аистов».

За опорой в поселке Первомайское энергетики установили наблюдение. В случае успешного опыта аналогичные птицезащитные устройства появятся и на других энергообъектах Калининградской области.
Янтарьэнерго
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Г
# 1Горожанин
Скоро норы для кротов рыть будем...
Сегодня, 14:23   ЦитироватьОтветить
20
З
# 2Забивака
Цитата: Горожанин
Скоро норы для кротов рыть будем...
И включать в тариф для населения
Сегодня, 15:39   ЦитироватьОтветить
00
В
# 3Вахуе
А фигли.. Если налогоплательщики молчат, когда их бабки разбазаривают да воруют, то , конечно, и норы для кротов на них рыть будут.. И даже бабочкам ЖПэС устанавливать)))) пипл все схавает...
Сегодня, 16:19   ЦитироватьОтветить
00
П
# 4Прохожий
Диванные, не умничайте...
Сергей Владимирович правильно делает.
Сегодня, 16:25   ЦитироватьОтветить
10
В
# 5ВахуеДваРаза
Прохожий,
Конечно правильно)) если позволяют дураки себя обдирать, чеЖ не обдирать ))) 
Сегодня, 18:10   ЦитироватьОтветить
00

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