В поселке Первомайское Гусевского округа на опоре воздушной линии электропередачи «Янтарьэнерго» установило птицезащитное устройство гнездообразующего типа. Специальная платформа для безопасного строительства гнезд смонтирована в рамках программы по защите птиц. Такие меры позволяют сделать жизнь пернатых безопасной и повысить надежность электроснабжения, избежать отключений электроэнергии вследствие жизнедеятельности птиц.
Устройство установили сотрудники Гусевского района электрических сетей. Платформа представляет собой прочную корзину из металлических прутьев, смонтированную над проводами воздушной линии. Конструкция выдерживает гнезда аистов, вес которых может достигать нескольких сот килограммов.
«Забота об экологии — одно из обязательств нашей компании, — отметил начальник Гусевского РЭС филиала „Янтарьэнерго“ Восточные электрические сети Сергей Проскуркин. — Лет десять назад был интересный случай. Мы осуществляли замену опоры воздушной линии в Гусеве. Неравнодушный житель обратился к нам с просьбой старую опору не убирать, а установить рядом с действующей. Так и сделали. На опоре мужчина установил самодельное устройство для гнезд пернатых. Сейчас на ней живет семья аистов».
За опорой в поселке Первомайское энергетики установили наблюдение. В случае успешного опыта аналогичные птицезащитные устройства появятся и на других энергообъектах Калининградской области.
В Гусевском районе энергетики установили платформу для гнёзд аистов
19 апреля 2019, 12:34
Янтарьэнерго
304 просмотра | 5 комментариев
Другие новости по теме