/ / / Жители поселка Приозерное жалуются на плохое качество воды

В ежегодном отчете уполномоченного по правам человека в Калининградской области Владимира Никитина зафиксирована жалоба жителя поселка Приозёрное Гусевского района. В ней указывается, что на территории части района, к северу от административного центра, система водоснабжения во всех населенных пунктах находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, не выполняется программа обеспечения населения чистой водой и не эксплуатируется построенная ранее станция обезжелезивания воды.
Эти данные были подтверждены и в рамках назначенного административного расследования. Пробы питьевой воды, отобранные в поселке, не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию железа. Ресурсоснабжающую организацию посёлка МУП «Сельское водопроводное хозяйство» привлекли к административной ответственности.
Поселок Приозёрное входит в число населенных пунктов, где, согласно данным правительства области, проводились работы по улучшению качества питьевого водоснабжения. В 2017 году на модернизацию скважин в восьми поселках Гусевского района, включая Приозёрное, было направлено 1,6 млн руб. по программе «Конкретных дел». В правительстве области на тот момент ее курировал вице-премьер Александр Торба.
В 2018 году в обустройство скважины в поселке снова вложили региональные и муниципальные средства: 250 тыс. руб. Строительство станции обезжелезивания, которое, по данным доклада омбудсмена, не привело к заметным результатам, проводилось в 2016 году также на условиях софинансирования местного бюджета и обошлось казне в 450 тыс. руб. Данные об оплате работ опубликованы на портале государственных закупок.
Стоит отметить, что в Калининградской жители только двух городов получают из центрального водопровода безопасную с эпидемиологической точки зрения воду. Речь идет о Советске и Калининграде. При этом в Славском, Багратионовском, Краснознаменском, Озерском городских округах качество водоподготовки за последние годы изменилось в худшую сторону. Каждый пятый водопровод области не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Жители поселка Приозерное жалуются на плохое качество воды
25 мая 2019, 20:02
водоснабжение Приозёрное
0 просмотров
Другие новости по теме