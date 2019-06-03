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Начата подготовка к проведению фестиваля «Гумбинненское сражение»

3 июня 2019, 12:14
Начата подготовка к проведению фестиваля «Гумбинненское сражение»
В минувшее воскресенье организаторы фестиваля «Гумбинненское сражение» посетители посёлок Лермонтово, чтобы посмотреть площадку, где в сентябре состоится военно-историческая реконструкция. Информация об этом размещена в группе фестивальной дирекции в ВКонтакте.

«Мы посмотрели участок, где будет проходить реконструкция. Решили где и как ставить трибуны, определились с местом размещения автомобильной парковки. На днях разработаем техническую документацию и перейдём к активной фазе подготовки масштабного события», — рассказала руководитель Фестивальной дирекции Ольга Каверзина.

Фестиваль «Гумбинненское сражение» является одним из самых масштабных мероприятий в нашем регионе, которое собирает десятки тысяч гостей. Официально он проходит в Калининградской области с 2013 года и с тех пор считается одним из четырех крупнейших в России мероприятий военно-исторической реконструкции наряду с Крымским фестивалем, московским фестивалем «Времена и Эпохи» и знаменитым «Днем Бородина» в Можайском районе.
Гумбинненская победа
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