/ / / Фестиваль исторической реконструкции «Гумбинненское сражение» пройдёт 8 сентября

Об этом сообщили в министерстве по культуре и туризму Калининградской области во вторник, 4 июня.
Как пояснил руководитель ведомства Андрей Ермак, решение о переносе даты события продиктовано несколькими причинами: «Основное — это огромное количество фестивалей и других массовых мероприятий в конце лета. Каждые выходные в августе заняты тем или иным событием: „Калининград Сити Джаз“, „Короче“, „Калининград in Rock“, „Ironstar“, Международный фестиваль фейерверков и многое другое. В сентябре у фестиваля исторической реконструкции „Гумбинненское сражение“ не будет конкурентов, и мы рассчитываем, что на него приедет максимальное количество людей. Кроме того, в сентябре дети вернутся с летних каникул. Надеемся, что на фестиваль будут приезжать целыми семьями».
Министр сообщил, что в этом году планируется участие не менее двухсот участников-реконструкторов из России и других стран. Рассматривается возможность организовать доставку зрителей поездом до Гусева, затем от вокзала на бесплатных автобусах до фестивальной площадки. Также Андрей Ермак отметил, что в годовщину Гумбинненского сражения, 20 августа, в Гусеве пройдет традиционное памятное мероприятие у скульптурной композиции «Штыковая атака», посвященной памяти русских солдат и офицеров, павших в боях Первой мировой войны.
Напомним: официально фестиваль «Гумбинненское сражение» проходит в Калининградской области с 2013 года и с тех пор считается одним из четырех крупнейших в России мероприятий военно-исторической реконструкции наряду с Крымским фестивалем, московским фестивалем «Времена и Эпохи» и знаменитым «Днем Бородина» в Можайском районе. Фестиваль в Лермонтово создан в память о мужестве и героизме русских солдат. Событие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества (РВИО), правительства Калининградской области и администрации «Гусевского городского округа».
Организацией «Гумбинненского сражения» занимается АНО «Фестивальная дирекция». В минувшие выходные сотрудники дирекции побывали в посёлке Лермонтово Гусевского городского округа и осмотрели площадку, где в сентябре состоится реконструкция. Как рассказала руководитель дирекции Ольга Каверзина, на месте решались технические моменты: «Мы посмотрели участок, где будет проходить реконструкция. Решили где и как ставить трибуны, определились с местом размещения автомобильной парковки. На днях разработаем техническую документацию и перейдём к следующим этапам подготовки масштабного события».
Фестиваль исторической реконструкции «Гумбинненское сражение» пройдёт 8 сентября
4 июня 2019, 14:44
Гумбинненская победа
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