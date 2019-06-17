/ / / Подрядчик пообещал в этом году сдать в эксплуатацию газопровод пятой очереди в Гусеве

В прошлый понедельник глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев провел оперативное совещание с руководителями структурных подразделений администрации.
На повестке было несколько вопросов, основным был вопрос реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципалитета в текущем году. Как мы писали ранее, в этом году по программе будут отремонтированы 4 многоквартирных дома на общую сумму более 8 миллионов рублей.
5 апреля был проведен аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по итогам которого победителем признано ООО «Мириам», предложившее наименьшую цену контракта.
19 апреля был заключен договор с данной компанией на ремонт кровли в домах № 3, 4 по ул. Почтовой, доме № 5 по ул. Северной и фасада в доме № 8 по ул. Ю. Смирнова.
По словам исполняющего обязанности начальника управления ЖКХ администрации Павла Нефедова в доме № 5 по улице Северной работы уже выполнены. На улице Смирнова установлены строительные леса. В домах на улице Почтовой работы продолжаются. Срок окончания работ на всех объектах согласно контракту 17 июля. Александр Китаев поручил усилить контроль над выполнением работ, чтобы подрядчик выполнил условия контракта не только в срок, но и качественно.
Также на совещании был рассмотрен вопрос строительства объекта «Распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы к жилым домам в Гусеве (5 очередь строительства)». Ранее мы сообщали, что 20 мая текущего года между администрацией и ООО «Техностройсервис» был заключен муниципальный контракт на строительство объекта, согласно которому будут газифицированы 130 домовладений. Подрядчиком было принято решение начать строительство с участка газопровода на ул. Лесной.
Несмотря на то, что по контракту все работы должны завершиться в ноябре следующего года, подрядчик пообещал сдать объект в эксплуатацию уже в этом году.
Подрядчик пообещал в этом году сдать в эксплуатацию газопровод пятой очереди в Гусеве
17 июня 2019, 13:38Админстрация Гусевского района газ газопровод ЖКХ
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