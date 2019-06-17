Житель Гусева через суд добивается проведения аварийного ремонта и восстановления водоснабжения

17 июня 2019, 22:26

В Гусевский городской суд обратился житель Гусева с иском к МУП «Управление ЖКХ» о понуждении к выполнению аварийных работ и восстановлению холодного водоснабжения, взыскании штрафа и компенсации морального вреда.



В обоснование требований истец указал, что является собственником квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного жилого дома в городе Гусеве. 28 марта 2019 года произошло залитие квартиры этажом ниже. В ходе осмотра работниками аварийной службы МУП «Управление ЖКХ» квартиры истца следов повреждения коммуникаций и протечек не выявлено. Установлено, что залитие квартиры произошло из-за нарушения целостности трубы холодного водоснабжения, проложенной и забетонированной строителями при строительстве дома в межэтажном перекрытии параллельно полу. До настоящего времени никаких мер по ликвидации аварийной ситуации ответчиком не принято. Работники аварийной службы ограничились лишь отключением квартиры истца от водоснабжения.



29 марта 2019 года истец обратился в МУП «Управление ЖКХ» с заявлением о принятии срочных мер по аварийному ремонту инженерных коммуникаций. Однако никаких мер по заявлению ответчик не принял.



Поскольку бездействием ответчика нарушаются его права, как потребителя услуг, он вынужден обратиться в суд.



Судебное заседание по делу назначено на 4 июля 2019 года.

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