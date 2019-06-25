15-летняя Ангелина Разинькова, скончавшаяся в психиатрической больнице в Прибрежном, была психически здорова. Об этом говорят результаты проверки Росздравнадзора, которые судья Центрального районного суда озвучила на заседании во вторник, 25 июня. В зале побывал корреспондент «Клопс».
В детском возрасте у девочки выявили врождённый порок сердца. Она родилась с аномалией — открытым овальным окном. Также специалисты выявили дефект межпредсердной перегородки. Ангелина должна была ежегодно проходить эхокардиографию.
В 2013 и 2018 годах психолог и психиатр установили, что девочка психически здорова. Она никогда не состояла на учёте у невролога, ходила в общеобразовательную школу. В медицинских документах указано, что её нервно-психологическое развитие соответствовало возрасту.
Ранее сообщалось, что у Ангелины были патологии сердца и подозрение на рак. Врачи Детской областной больницы, где лечилась девочка, заявили, что она не нуждалась в направлении к онкологу и услугах кардиолога. Врач-психиатр, которая принимала и осматривала Ангелину в учреждении на ул. Невского, ушла на пенсию сразу после смерти школьницы.
Росздравнадзор: скончавшаяся в психбольнице в Прибрежном Ангелина Разинькова была психически здорова
25 июня 2019, 18:04
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