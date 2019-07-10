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В трёх поселках округа завершены работы по капитальному ремонту скважин

10 июля 2019, 19:40
В трёх поселках округа завершены работы по капитальному ремонту скважин
На территории Гусевского городского округа в поселках Майское, Кубановка и Красногорье завершены работы по капитальному ремонту скважин, что значительно повысит качество услуг водоснабжения в поселках, рассказали в пресс-службе администрации округа.

Также в этом году планируется в рамках Программы конкретных дел произвести замену водопроводных сетей в поселке Майское.
водоснабжение
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