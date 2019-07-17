Прокуратура Калининградской области обжаловала решение суда об оправдании врача-акушера гусевского роддома, которую обвиняли в смерти младенца. Об этом «Клопс» на пресс-конференции в среду, 17 июля, сообщил глава ведомства Сергей Хлопушин.
«Были экспертизы, дело долго расследовалось, но суд оправдал доктора. Родители жаловались и жалуются по-прежнему — они недовольны таким решением. Прокуратура тоже не согласилась и обжаловала это решение суда», — отметил Хлопушин.
Историю калининградки, потерявшей новорожденного малыша, рассказывали в 2016 году. Медики прокололи женщине плодный пузырь, через 20 часов после схваток и безуспешных попыток пациентки родить стали давить ей на живот. Младенец, страдавший рядом патологий, прожил всего пять месяцев.
В июне 2018 года сообщалось, что под суд пошла врач-акушер гусевского роддома. В марте 2019-го стало известно, что суд оправдал медика.
Прокуратура обжаловала решение суда об оправдании акушерки из Гусева, обвинявшейся в смерти младенца
17 июля 2019, 17:29
больница
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