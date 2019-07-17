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Информационный сайт города Гусева

Прокуратура обжаловала решение суда об оправдании акушерки из Гусева, обвинявшейся в смерти младенца

17 июля 2019, 17:29
Прокуратура обжаловала решение суда об оправдании акушерки из Гусева, обвинявшейся в смерти младенца
Прокуратура Калининградской области обжаловала решение суда об оправдании врача-акушера гусевского роддома, которую обвиняли в смерти младенца. Об этом «Клопс» на пресс-конференции в среду, 17 июля, сообщил глава ведомства Сергей Хлопушин.

«Были экспертизы, дело долго расследовалось, но суд оправдал доктора. Родители жаловались и жалуются по-прежнему — они недовольны таким решением. Прокуратура тоже не согласилась и обжаловала это решение суда», — отметил Хлопушин.

Историю калининградки, потерявшей новорожденного малыша, рассказывали в 2016 году. Медики прокололи женщине плодный пузырь, через 20 часов после схваток и безуспешных попыток пациентки родить стали давить ей на живот. Младенец, страдавший рядом патологий, прожил всего пять месяцев.

В июне 2018 года сообщалось, что под суд пошла врач-акушер гусевского роддома. В марте 2019-го стало известно, что суд оправдал медика.
больница
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Е
# 1ЕвГен
Здесь самые главные слова - "младенец,страдавший рядом патологий"!!! В его РАЗВИТИИ виноваты врачи????Почему,если женщина СОЗНАТЕЛЬНО идёт на рождение ребенка с кучей ВНУТРИУТРОБНЫХ патологий,то виноваты все равно врачи? Если слабая родовая деятельность,то врачи как могут ее стимулируют! Это счастье,что ребенок прожил хоть 5 месяцев! А раз прожил,значит при родах врачами было сделано все возможное для его рождения.    
И не будем юлить - мать прекрасно знала,с каким набором болезней   и патологий она носит ребенка! И уж обвинять в его смерти врачей - это кощунство. Тогда уж справедливо обвинять генетику свою и мужа,экологи и свой образ жизни. С такими диагнозами детей даже не вынашивают!
 Пусть пишут мне гневные комменты и т.д.,НО я искренне уважию наших врачей - мои двое детей родились благодаря помощи как раз этого врача,которой все не дают спокойно жить! Им памятники ставить надо,что таких вот безнадёжных детей вытягивают к жизни!  Но женщин,которые сознательно идут на рождение ребенка с глубокой врождённой инвалидностью - я не понимаю! И требовать после этого что-то от врачей или государства - это крайне эгоистично! 
Вчера, 19:23   ЦитироватьОтветить
42
М
# 2Мама
Цитата: ЕвГен
Здесь самые главные слова - "младенец,страдавший рядом патологий"!!! В его РАЗВИТИИ виноваты врачи????Почему,если женщина СОЗНАТЕЛЬНО идёт на рождение ребенка с кучей ВНУТРИУТРОБНЫХ патологий,то виноваты все равно врачи? Если слабая родовая деятельность,то врачи как могут ее стимулируют! Это счастье,что ребенок прожил хоть 5 месяцев! А раз прожил,значит при родах врачами было сделано все возможное для его рождения.    
И не будем юлить - мать прекрасно знала,с каким набором болезней   и патологий она носит ребенка! И уж обвинять в его смерти врачей - это кощунство. Тогда уж справедливо обвинять генетику свою и мужа,экологи и свой образ жизни. С такими диагнозами детей даже не вынашивают!
 Пусть пишут мне гневные комменты и т.д.,НО я искренне уважию наших врачей - мои двое детей родились благодаря помощи как раз этого врача,которой все не дают спокойно жить! Им памятники ставить надо,что таких вот безнадёжных детей вытягивают к жизни!  Но женщин,которые сознательно идут на рождение ребенка с глубокой врождённой инвалидностью - я не понимаю! И требовать после этого что-то от врачей или государства - это крайне эгоистично! КОНЕЧНО У КАЖДОГО СВОЁ МНЕНИЕ.НО.....НАПРИМЕР. МОЕГО РЕБЁНКА ЭТОТ ВРАЧ ВМЕСТЕ С МИНОЧКИНОЙ СДЕЛАЛИ ИНВАЛИДОМ.....(ДЛЯ СПРАВКИ- РЕБЁНОЧЕК БЫЛ ЗДОРОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ)...И  ЧТО МНЕ ЕЕ НАДО БЛАГОДАРИТЬ??????!!!!!!!!  ЕСЛИ БЫ С ВАШИМИ ДЕТКАМИ ПРОИЗОШЛО ТОЖЕ САМОЕ, ЧТО В ДАННОМ СЛУЧАЕ, ВЫ БЫ ПО ДРУГОМУ ГОВОРИЛИ И НЕ РВАЛИ ЖО....У ЗА НИХ.........P.S.И если у роженицы слабая род.деятельность, это не повод калечить детей, а нужно делать кесарево.......
Вчера, 21:12   ЦитироватьОтветить
00
н
# 3ноиль
Я хорошо знаю эту семью поэтому не пишу тупых комментарий под никами а пишу под настоящим именем.Эти патологии сделали врачи когда давили и тянули.Мои дети тоже сдесь родились и всё нормально.Но здесь просто выпеющий беспредел со стороны медиков в последнее время они зажрались и обарзели но не все конечно но многие.
Вчера, 21:25   ЦитироватьОтветить
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