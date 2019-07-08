/ / / Глава городской администрации рассказал о развитии территории возле ФОКа

«В связи с реализацией проекта реконструкции центральной части нашего славного города, который стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах, мы перенесли праздничные мероприятия, посвященные годовщине Великой Победы, Дню города и чествованию выпускников школ на территорию ФОКа, — рассказывает глава администрации Александр Китаев, — конечно, были опасения, что жителям и гостям города это не понравится. Но гусевцам идея проведения всех праздничных мероприятий в парке пришлась по душе. Проект развития территории вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса разрабатывается давно. Там уже есть и детский игровой комплекс, и уличные тренажеры, и зона воркаута. По программе „Газпром-детям“ была установлена многофункциональная площадка с хоккейными бортами, которая позволяет нашим хоккеистам проводить сухие тренировки на свежем воздухе. В этом году мы решили отдать предпочтение пляжным видам спорта. Пусть у нас нет моря, но зато теперь есть две волейбольные площадки с морским песком».
Недавно от пирса, который расположен на слиянии рек Писса и Красная, за зданием ФОКа стал курсировать речной трамвайчик, на котором любой желающий может совершить водную прогулку вниз или вверх по реке. Идею развития территории ФОКа поддержали гусевские предприниматели.
«Не каждый из жителей имеет возможность выехать на побережье Балтийского моря или в Крым, — продолжает глава администрации, — при этом лето, несмотря на капризную прибалтийскую погоду, каждый год балует нас теплыми деньками. К нам обратились предприниматели и предложили сделать пляжную зону отдыха. Мы, конечно же, пошли им навстречу. Муниципалитет не затратил ни копейки бюджетных средств, а у гусевцев появилась возможность, не выезжая из города, позагорать на пляже».
В целях популяризации нового места отдыха и пляжного волейбола администрацией было принято решение о проведении Кубка Калининградской области по пляжному волейболу «Восточный вызов», который пройдет в нашем городе 27 июля на новых площадках для пляжного волейбола на территории ФОКа.
Сергей Каюков «За доблестный труд»