/ / / Без учителя нет ученика

— Мне ведь только три года посчастливилось служить в рядах Советской армии, — вспоминает он. — А потом — лихие девяностые. Но 280-й полк и в то время, несмотря на шельмование армии, оставался одним из немногих подразделений, где сохранился штат и высокая боевая готовность.
По специальности Владимир Васильевич — военный инженер. Вначале командовал саперной ротой и завершил службу на должности начальника инженерной службы полка. То есть, занимался энергообеспечением полка, инженерной разведкой местности, объектов и рубежей войск потенциального противника, созданием минно-взрывных заграждений, проходов в минных полях, сооружением переправ, обеспечением маскировки объектов и техники. Объем работ огромнейший и жизненно важный для полка.
— Наверное в то время свои знания я мог реализовать только в армии, — рассуждает Владимир Васильевич, — потому что инженеры на гражданке оказались никому не нужны. Производство рухнуло.
За плечами Владимира Васильевича двадцать пять лет службы. Полк, в котором он служил, стал основой при создании 79-й отдельной гвардейской мотострелковой Инстербургской Краснознаменной ордена Суворова бригады — правопреемницы восемнадцатой мотострелковой дивизии. А сам он после демобилизации занялся, казалось бы несвойственным ему «канцелярским делом» — возглавил Гусевский военный комиссариат. Хотя, как сказать. Кроме всего прочего, на работников комиссариата возложена обязанность обеспечить плановый призыв юношей на срочную службу. А здесь оказалось немало своих «минных полей». По его мнению, гражданина и патриота своей Родины надо воспитывать с детства:
— Раньше были пионеры, комсомол. Молодые ребята стремились служить в армии. Там была преемственность, были учителя. В результате юноша возвращался из армии зрелым мужчиной, подготовленным к жизни. К сожалению, в девяностые годы случился провал. Цепочка разорвалась. Появились уклонисты от службы. И только в последние годы ребята снова начали проявлять готовность служить в армии. В том числе и по контракту. Работники военкомата регулярно встречаются с учениками школ, профтехучилищ. Рассказывают о современной армии, о перспективах военнослужащих. Задействуем для этого и средства массовой информации. Стараемся, чтобы наша работа стала весомой лептой в деле укрепления армии. А молодым офицерам я желаю настойчиво учиться самим, чтобы потом стать настоящими учителями для подчинённых. О таких командирах мы всегда помним и стараемся им подражать.
Василий Одарущенко
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»