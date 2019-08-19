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Информационный сайт города Гусева

В Фурманово установили рекламный баннер с просьбой заплатить транспортный налог

19 августа 2019, 01:34
В Фурманово установили рекламный баннер с просьбой заплатить транспортный налог
В посёлке Фурманово, примыкающему к городу Гусеву Калининградской области с запада, установили рекламный баннер с упрёком к горожанам, сообщает информационное агентство «Русский Запад».

«Долг гусевцев по транспортному налогу 20 млн руб. Заплати налоги — сделаем дороги», — гласит надпись на баннере, подложкой к которому выступают фотографии двух дорог: одной разбитой и одной в идеальном состоянии.

До въезда в сам Гусев от баннера примерно 500 метров.

В Гусеве проживает примерно 28 тысяч человек. Таким образом, «долг» каждого составляет примерно 700 рублей.
Фурманово налоги
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