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Информационный сайт города Гусева

На привокзальной площади открыли памятную плиту с названиями подразделений, которые штурмовали Гумбиннен

7 сентября 2019, 21:38
На привокзальной площади открыли памятную плиту с названиями подразделений, которые штурмовали Гумбиннен
Сегодня значимая дата для нашего города, ведь именно в этот день 73 года назад Гумбиннен был переименован в честь Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева. Знаменательно, что именно сегодня, в преддверии 80-летия со дня образования 168-го гвардейского Гумбинненского Краснознамённого мотострелкового полка, на привокзальной площади Гусева прошло торжественное открытие новой памятной плиты, на которой, согласно приказу Верховнокомандующего № 017 от 19 февраля 1945 года, высечены названия всех 11 подразделений, штурмовавших Гумбиннен в январе 1945 года.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, участие в митинге приняли: глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, представители Правительства Калининградской области, командир 168 гвардейского Гумбинненского Краснознаменного мотострелкового полка, с августа 1968 по август 1988 годы генерал-майор Виктор Владимирович Гребенников и другие официальные лица.
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5
# 1555
Верховнокомандующий, а был Верховный Главнокомандующий товарищ И. Сталин        Ппц
Вчера, 22:19   ЦитироватьОтветить
20
П
# 2Протуберанец
Что за пошлость, на натовскую форму цеплять медали. Подскажите ветерану ВС СССР с 7 фото, чтоб пошил к маю 2020 года соответствующую и провел ревизию побрякушек, там явно половина не имеет отношения к военной службе. 
Вчера, 23:06   ЦитироватьОтветить
10
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