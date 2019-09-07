Сегодня значимая дата для нашего города, ведь именно в этот день 73 года назад Гумбиннен был переименован в честь Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева. Знаменательно, что именно сегодня, в преддверии 80-летия со дня образования 168-го гвардейского Гумбинненского Краснознамённого мотострелкового полка, на привокзальной площади Гусева прошло торжественное открытие новой памятной плиты, на которой, согласно приказу Верховнокомандующего № 017 от 19 февраля 1945 года, высечены названия всех 11 подразделений, штурмовавших Гумбиннен в январе 1945 года.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, участие в митинге приняли: глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, представители Правительства Калининградской области, командир 168 гвардейского Гумбинненского Краснознаменного мотострелкового полка, с августа 1968 по август 1988 годы генерал-майор Виктор Владимирович Гребенников и другие официальные лица.
На привокзальной площади открыли памятную плиту с названиями подразделений, которые штурмовали Гумбиннен
7 сентября 2019, 21:38