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Информационный сайт города Гусева

Памятник Ленину убрали с центральной площади

11 сентября 2019, 13:39
Сегодня утром памятник В. И. Ленину покинул своё место на центральной площади. Как сообщили корреспонденту «ГУСЕВ HD» в администрации округа, скульптура вождя мирового пролетариата вывезена на временное хранение. В конце сентября она будет установлена на новом месте, в сквере на улице Ульяновых. Сейчас там ведутся строительные работы. Подрядчик уже подготовил фундамент и постамент. Старый постамент будет сохранён и передан в Гусевский музей.

Также стало известно о том, что открытый на днях пешеходный проход через центр площади вновь закроют, как только завершатся строительные работы вдоль здания бывшего завода «Микродвигатель».
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# 1Гость Кило Ирисок
исторические кадры)
Сегодня, 13:42   ЦитироватьОтветить
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к
# 2каменный гость
прости нас, дедушка, не уберегли
Сегодня, 14:57   ЦитироватьОтветить
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