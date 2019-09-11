/ / / Памятник Ленину убрали с центральной площади

Сегодня утром памятник В. И. Ленину покинул своё место на центральной площади. Как сообщили корреспонденту «ГУСЕВ HD» в администрации округа, скульптура вождя мирового пролетариата вывезена на временное хранение. В конце сентября она будет установлена на новом месте, в сквере на улице Ульяновых. Сейчас там ведутся строительные работы. Подрядчик уже подготовил фундамент и постамент. Старый постамент будет сохранён и передан в Гусевский музей.
Также стало известно о том, что открытый на днях пешеходный проход через центр площади вновь закроют, как только завершатся строительные работы вдоль здания бывшего завода «Микродвигатель».