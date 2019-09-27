В регионе планируют ввести новый вид муниципальных образований 27 сентября 2019, 12:38

26 сентября 2019 года на заседании комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и Регламенту под председательством Сергея Юспина депутаты рассмотрели в первом чтении вопрос о внесении изменений в региональный закон «О правовом регулировании вопросов организации местного самоуправления на территории Калининградской области».



Законопроект представил начальник управления по внутренней политике Правительства Калининградской области Владимир Беспалов. Он отметил, что документ был разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.



Начальник управления проинформировал, что в мае 2019 года были приняты поправки в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которым вводится новый тип муниципальных образований второго уровня — муниципальный округ. Закон предполагает переходный период до января 2025 г. Кроме того, принятые поправки предусматривают возможность создания института старост сельских населенных пунктов, а также предоставление муниципалитетам права наделения старост дополнительными полномочиями, правами и гарантиями.



В ходе обсуждения заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и Регламенту. В частности, Михаил Чесалин уточнил какие муниципалитеты планируется преобразовать согласно новому законопроекту.

По словам Владимира Беспалова, в муниципальные округа будут преобразованы 16 городских округов — Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Ладушкинский, Мамоновский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Полесский, Правдинский, Светловский, Славский и Черняховский.



Начальник управления пояснил, что статус городских округов сохранят те муниципалитеты, в которых две трети населения проживает на территории городского населенного пункта, а также, где территория городских населенных пунктов превышает две трети территории муниципалитета.



Свои замечания по законопроекту высказала областная прокуратура. Старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами власти, органами местного самоуправления Алексей Евмененко отметил, что ко второму чтению необходимо конкретизировать перечень дополнительных полномочий, прав, гарантий и иных вопросов деятельности старост, переадресованных на местный уровень.



После обсуждения парламентарии приняли решение рекомендовать областной Думе принять законопроект сразу в первом чтении.